'CHP’yi hedef alan kirli bir kumpastır’

TÜRKİYE gündemi, 4 gündür ‘Külliyeye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen CHP’li iddası’nı konuşuyor. İddia kimileri tarafından ‘CHP’nin dizayn edilmesi ve iç çekişmesi’ olarak yorumlanıyor. Kimileri de ‘Kumpas’ değerlendirmesinde bulunuyor. İddiaların odağına yerleşen Muharrem İnce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrı yaparak “Burada bir tezgah var. Sen bu işin içinden Saray komplosu diyerek çıkamazsın" dedi ve Kılıçdaroğlu’nun ‘Biliyorum’ dediği ismi açıklamasını istedi. Peki, Alanya ilçe örgütü konuya nasıl bakıyor? Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarını CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’a uzattı.

Ayrıntılar saat 18.00’da Dim TV Ana Haber Bülteni’nde…