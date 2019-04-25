CHP’li Yaman’dan İmamoğlu’na ziyaret

Alanya Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Yaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti ve Alanya’ya gelmesi için de davette bulundu

CHP’li Yaman’dan İmamoğlu’na ziyaret
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İSTANBUL’DA yaşanan 17 günlük seçim sürecinin ardından mazbatasını alarak resmen göreve başlayan Başkan Ekrem İmamoğlu tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor. İmamoğlu bu kez de Alanyalıları ağırladı. Alanya Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Yaman, İstanbul’a giderek Ekrem İmamoğlu’na bir tebrik ziyareti gerçekleştirdi. İmamoğlu ile sohbet ederek süreci değerlendiren Yaman “Başkan Ekrem İmamoğlu’na Alanya’nın selamlarını ilettik. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisini turizmin başkenti Alanya’ya davet ettim. İnşallah Alanya’da kendisini ağırlama fırsatı buluruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2019, 17:07
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