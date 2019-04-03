CHP’li Demirci’den Bahçeli eleştirisi: 'Ne yapmaya çalışıyor?'

Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan CHP’li Şehir Plancısı Erkan Demirci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştirdi.

CHP’li Demirci’den Bahçeli eleştirisi: 'Ne yapmaya çalışıyor?'
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ALPER KUTAY

Devlet Bahçeli’nin, İstanbul’daki oy pusulası krizini gerekçe göstererek, “İlçe belediye başkanlıkları kaldırılsın, sadece Büyükşehir Belediyesi seçimleri yapılsın. Büyükşehir’i kazanan başkan ilçelere başkan atasın” teklifine ilginç bir bakış açısı getiren Demirci, “Bahçeli'nin bu sözleri eyalet sisteminin altyapısı olabilir mi acaba? Eyalet valisini halk seçer, ilçe yöneticilerini seçilen vali atar. Bir de bahsettiği sistem yürürlükte olsaydı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek, Alanya'ya Adem Murat Yücel'i atamayacağına göre Bahçeli ne yapmaya çalışıyor acaba? Nedense aklıma tuhaf sorular geliyor” dedi.

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