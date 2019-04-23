CHP'den DEMAŞ'a itiraz

Ceren ŞAHİN



ALANYA Belediyesi’nin şubat ayı meclis toplantısına, Alanya kamuoyunda DEMAŞ (Damlataş Eğlence Merkezi) alanı olarak bilinen 16 dönümlük bölge damga vurmuş, İmar ve Bayındırlık Komisyonu kararlarının görüşülmesi kapsamında Saray Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti Alanya Belediyesi’ne ait DEMAŞ’ın ‘Turizm ve Ticaret Alanı’ olarak onaylanmasına ilişkin gündem maddesi tartışma yaratmıştı. Meclis toplantısında, CHP’li meclis üyeleri, DEMAŞ’ın kamuya açık olarak kullanılacak sosyal ve kültürel alanlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterekret oyu kullanırken, Ak Parti ve MHP’nin oy birliğiyle DEMAŞ’ın ticari işletme sınırlaması getirilmeksizin ‘Turizm ve Ticaret Alanı’ olarak planlanmasına karar verilmişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 14.03.2019 tarihinde Menderes Türel başkanlığında gerçekleştirilen devam meclisinde de karar olduğu gibi onaylanmış, DEMAŞ arazisi resmen ‘Turizm ve Ticaret Alanı’ olmuştu.

‘DEMAŞ KARARI USUL VE YÖNETMELİĞE AYKIRIDIR’

DEMAŞ için beklenen itiraz geldi. CHP'nin yaptığı itirazda, İmar Planı İlkeleri’nin 22’nci maddesinin 2’nci bendi gerekçe gösterilerek alınan kararın yönetmeliğe uygun olmadığı vurgulandı. Dilekçede “Yönetmeliğe aykırı olacak şekilde karar verilmiştir” ibaresi kullanılırken, Resmi Gazete’de yayınlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi uyarınca “İmar planlarında sosyal ve tenkil alt yapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz” dendi.

‘İTİRAZIMIZ YÜKSEK İHTİMAL KABUL EDİLECEKTİR’

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi, Şehir Plancısı Erkan Demirci, itirazı Yeni Alanya’ya değerlendirerek “Karar, Büyükşehir Belediyesi’nde İyi Parti ve CHP’nin ret, Ak Parti ve MHP’nin kabul oylarıyla geçmişti. Bu konunun takipçisi olacağımızı o zaman da ifade etmiştik. Kararın Alanya’ya fayda getirmeyeceğini söylemiştik. İlçe başkanlığımızın da talebi doğrultusunda yasal haklarımızı kullanarak, hem Alanya Belediyesi’ne, hem Antalya Büyükşehir Belediyesine itirazımızı sunduk. Bundan sonraki süreçte itirazlar meclis bünyesinde değerlendirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi nezdinde çoğunluk bize ait. Zaten hali hazırda ret oyu kullandığımız bir konuydu. Grubumuzla konuyu, itirazımızı gerekçeleriyle paylaşacağız. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin itirazı kabul etmesi halinde, zaten Alanya’daki planlar da hükümsüz sayılacaktır. İtirazlarımızın bir sebebi de usule ilişkindi. Usulen planların öncelikle Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görüşülmesi, onaylanması, askı ve itirazların değerlendirilmesi, kesinleştikten sonra Alanya Belediyesi’nde onaylanması gerekiyordu. Lakin böyle olmadı. Usul hatası da söz konusuydu. Bu da yasaya aykırı bir durumdu. İtiraz dilekçemizde bunu da ifade ettik. Dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde konu değerlendirildikten sonra itirazımız kabul edilirse Alanya’da alınan karar hükümsüz sayılacaktır. Alınan karar yasalara ve usule aykırı olduğu için de itirazımızın yüksek ihtimalle kabul göreceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

‘HALKA AÇIK, KAMU YARARINA, RANTTAN UZAK OLSUN’

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ise yapmış olduğu değerlendirmede “DEMAŞ arazisi herkesin bildiği üzere yapılan plan değişikliği ile birlikte ticaret ve turizm alanına dönüştürülmek istendi. Bizler bu kararı şehrin yoğunluğu göz önüne alındığında, Alanya halkı açısından sıkıntılı bulduğumuzu daha evvel de ifade etmiştik. Dolayısıyla itiraz ettik. Hem Alanya Belediyesi’ne, hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gerekçeleriyle birlikte itirazımızı bildirdik. Zaten yapılan plan değişikliği, yasal bir değişiklik değildi. Alanya’mıza soluk aldırmak yerine, ticaret alanına çevrilmesine razı değiliz. İtirazımız kabul görürse de, Alanya’ya uygun, halkın yararına, kamuya açık, ranttan uzak bir şekilde projelendirilmesi en temel isteğimiz” dedi.

BAŞKAN YÜCEL SESSİZ KALDI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, Yeni Alanya'nın DEMAŞ kararına yapılan itiraza ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Yücel, Alanya Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Tunç Ünlü aracılığıyla itiraza ilişkin yorum yapmayacağını bildirdi.



Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2019, 16:02