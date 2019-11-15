CHP’den Cumhur'a sert eleştiri: ‘Ayşenur davasında neden yoktunuz?’
Ayşenur davası ülke genelinde ses getirirken Alanya’da bazı siyasi partilerin ve yerel yöneticilerin duruşmaya gelmemesi tepki çekti
DÜN gerçekleşen Ayşenur davası yalnızca Alanya’nın değil ülke gündeminin odağındaydı. Yerel mahkemenin direnme ve tutuklama kararı da yine ülke genelinde toplumsal bir kazanım olarak değerlendirildi. Dava için Alanya halkı örgütlenerek Alanya Adliyesi’ne gitti ve “Ayşenur’lar ölmesin” dedi. Haluk Levent de Ayşenur’un çıkaramadığı ses olmak için Alanya’daydı. Millet İttifakı olarak Antalya’dan da katılım sağlamak üzere davayı sahiplendiklerini ifade eden CHP’lilerden bugün Cumhur İttifakı’nı hedef alan eleştiriler geldi. İl Başkanı Ahmet Kumbul kadına yönelen şiddetin toplumsal bir yara olduğuna dikkat çekerek “Alanya’nın bütün dinamikleri davada olmalıydı. Ayşenur’ların çıkaramadığı sesi olmak görevimiz” dedi.
BAŞKAN KARADAĞ’DAN ÇAĞRI GELDİ
CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ da konuya ilişkin Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuştu. Başkan Karadağ siyasi partilerin ilçe başkanlarına ve idari yetki birimlerine çağrıda bulunarak “Şiddet toplumsal bir yara haline geldi ve önlenmesi için herkesi taşın altına elini koymaya davet ediyoruz. Bizimle alakalı olmayan bir tahsis sorunu sebebiyle Kadınlar Plajı için bir araya gelen Ak Parti’li ve MHP’li kadınların, yöneticilerin aynı duyarlılığı Ayşenur için de göstermelerini beklerdik” dedi.
Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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