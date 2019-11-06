CHP’de üçüncü aday: Sefa Çorbacı! Cuma akşamı Politika Kulisi’ne konuk olacak

CHP İlçe Teşkilatı’nın Aralık ayı içerisinde yapılması beklenen ilçe kongresine geri sayım sürerken, İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ile Ömer Zavlak’ın ardından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi CHP’nin ilçe başkanı olan Sefa Çorbacı da adaylığını açıklayacağını bildirdi. Belediye Meclisi listesinin hazırlanış yöntemine ve listede yer verilen isimlere tepki gösteren yönetim kurulu üyelerinin toplu istifasından sonra parti tüzüğü gereği başkanlığı sona eren CHP’nin eski İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, 8 Kasım Cuma günü saat 14.30’da CHP İlçe Teşkilatı’nda başkan adaylığını ilan edeceğini açıkladı. “Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor şartları önce hep birlikte aşacağız. CHP umuttur. 8 Kasım Cuma günü saat 14.30’da adaylık açıklamam vardır. Bütün dostlarımı beklerim” diyen Çorbacı ayrıca aynı günün akşamı saat 20.00’de Dim TV’de (dimtv.tv) ekrana gelecek Politika Kulisi’nin konuğu olacak. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın hazırlayıp sunduğu Politika Kulisi’nde kongre sürecini ve neden aday olduğunu açıklayacak olan Çorbacı, ayrıca canlı yayında izleyicilerden ve partililerden gelecek sorulara da yanıt verecek.