CHP’de demokrasi şölenine devam

CUMHURİYET Halk Partisi’nde (CHP) mevcut İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Ömer Zavlak ve Sefa Çorbacı'nın aday olduğu seçim süreci delege seçimleriyle devam ediyor. Dün Çarşı, Şekerhane, Hacet ve Cumhuriyet Mahallesi üyeleri için sandık kuruldu. Saray, Kadıpaşa ve Dinek Mahallesi’nde 15 Kasım Cuma günü 10.00-17.00 saatleri arası seçim yapılacak. Oba, Cikcilli, Çıplaklı ve Tosmur Mahallesi’nde 18 Kasım Pazartesi, Sugözü, Küçükhasbahçe, Büyükhasbahçe, Bektaş, Tepe, Tophane, Hisariçi ve Yasırali Mahallesi’nde ise 20 Kasım Çarşamba günü sandık kurulacak. Dün devam eden delege seçimleri için Coşkun Karadağ, Ömer Zavlak ve Sefa Çorbacı parti bürosuna giderek üyeleri yakın markaj altına aldı.

‘DEMOKRATİK BİR SEÇİM YAPIYORUZ’

Seçimler hakkında değerlendirme yapan Sefa Çorbacı, “Seçimler gayet güzel gidiyor, demokratik bir şekilde ilerliyor. Pazartesi günü hiçbir sorun çıkmadan hallettik, bugün de bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Gayet güzel, her şey yolunda. Partimiz bugünlerde epey hareketli, bunu yerelden başlatıp genele, bütün Türkiye'ye kadar yayacağız” dedi. Ömer Zavlak, “Seçimler bir şenlik, düğün, bayram havasında geçiyor. Partilerimizin ve Alanyalıların ilgisi çok güzel. Bu da genelde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ayak seslerine delalet. Seçimlere katılım sağlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Bu gelen bayram öncesi şenliktir. Bizi izlemeye devam edin. CHP iktidar oluncaya kadar yılmadan, yorulmadan mücadele devam edeceğiz” diye konuştu.

‘CHP’YE HERKES ÜYE VE ADAY OLABİLİR’

CHP’nin başkan adayı olan mevcut başkan Coşkun Karadağ, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin her üyesi, her vatandaşımız CHP’ye üye olabilir. Üye olan her arkadaşımız da partimizin her kademesinde hatta Cumhurbaşkanlığı için aday olabilir. Dolayısıyla zaman zaman rollerimiz değişse de bir tek amacımız var. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Halkımızın refah içerisinde yaşaması için elimizden gelen her türlü imkanı sağlamaya çalışacağız. Bugün seçimlerimizin ikinci günü. Arkadaşlarımızın hakkını ötelemeden devam ediyoruz” dedi.