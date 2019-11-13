banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

CHP’de demokrasi şölenine devam

CHP İlçe Teşkilatı’nın kongresi öncesi başlatılan delege seçimleri devam ediyor. Bugün de süren seçimlere katılan başkan adayları Karadağ, Zavlak ve Çorbacı, üyeleri yakın markaj altına aldı

Alanya 13.11.2019, 21:56
CHP’de demokrasi şölenine devam
banner404

CUMHURİYET Halk Partisi’nde (CHP) mevcut İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Ömer Zavlak ve Sefa Çorbacı'nın aday olduğu seçim süreci delege seçimleriyle devam ediyor. Dün Çarşı, Şekerhane, Hacet ve Cumhuriyet Mahallesi üyeleri için sandık kuruldu. Saray, Kadıpaşa ve Dinek Mahallesi’nde 15 Kasım Cuma günü 10.00-17.00 saatleri arası seçim yapılacak. Oba, Cikcilli, Çıplaklı ve Tosmur Mahallesi’nde 18 Kasım Pazartesi, Sugözü, Küçükhasbahçe, Büyükhasbahçe, Bektaş, Tepe, Tophane, Hisariçi ve Yasırali Mahallesi’nde ise 20 Kasım Çarşamba günü sandık kurulacak. Dün devam eden delege seçimleri için Coşkun Karadağ, Ömer Zavlak ve Sefa Çorbacı parti bürosuna giderek üyeleri yakın markaj altına aldı.
‘DEMOKRATİK BİR SEÇİM YAPIYORUZ’
Seçimler hakkında değerlendirme yapan Sefa Çorbacı, “Seçimler gayet güzel gidiyor, demokratik bir şekilde ilerliyor. Pazartesi günü hiçbir sorun çıkmadan hallettik, bugün de bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Gayet güzel, her şey yolunda. Partimiz bugünlerde epey hareketli, bunu yerelden başlatıp genele, bütün Türkiye'ye kadar yayacağız” dedi. Ömer Zavlak, “Seçimler bir şenlik, düğün, bayram havasında geçiyor. Partilerimizin ve Alanyalıların ilgisi çok güzel. Bu da genelde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ayak seslerine delalet. Seçimlere katılım sağlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Bu gelen bayram öncesi şenliktir. Bizi izlemeye devam edin. CHP iktidar oluncaya kadar yılmadan, yorulmadan mücadele devam edeceğiz” diye konuştu.
‘CHP’YE HERKES ÜYE VE ADAY OLABİLİR’
CHP’nin başkan adayı olan mevcut başkan Coşkun Karadağ, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin her üyesi, her vatandaşımız CHP’ye üye olabilir. Üye olan her arkadaşımız da partimizin her kademesinde hatta Cumhurbaşkanlığı için aday olabilir. Dolayısıyla zaman zaman rollerimiz değişse de bir tek amacımız var. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Halkımızın refah içerisinde yaşaması için elimizden gelen her türlü imkanı sağlamaya çalışacağız. Bugün seçimlerimizin ikinci günü. Arkadaşlarımızın hakkını ötelemeden devam ediyoruz” dedi.
 

#CHP #demokrasi şöleni #chp ilçe teşkilati #Alanya #Alanya Haber #alanya gazete haberleri #Yeni Alanya Gazetesi
Yorumlar (0)
18°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
İmsak 06:04
Güneş 07:27
Öğle 12:47
İkindi 15:33
Akşam 17:56
Yatsı 19:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545