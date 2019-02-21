CHP'nin liste krizi Dim TV Ana Haber'de masaya yatırıldı

Alanya’daki siyasi partiler ve başkan adayları yerel seçimlere 40 gün kala belediye meclis listelerini İlçe Seçim Kurulu’na teslim ederken, CHP İlçe Teşkilatı’nda liste krizi yaşandı.

CHP'nin liste krizi Dim TV Ana Haber'de masaya yatırıldı
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CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı’nın kendilerinin fikrini almadan liste hazırladığını öne süren 14 yönetim kurulu üyesi istifa ederken, bu istifaların ardından tüzük gereği Çorbacı’nın ilçe başkanlığının düştüğü ileri sürüldü. Krize CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul el koyarken, hedefteki isim olan CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, liste krizi ile ilgili bilinmeyenleri, perde arkasını parti tabanına ve kamuoyuna Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’nin Ana Haber Bülteni’nde anlatma kararı aldı. Çorbacı, bu akşam saat 18.00’de Alper Kutay’la Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber’de liste krizini değerlendirdi, merak edilen sorulara yanıt verdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 18:41
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