CHP'nin liste krizi bu akşam Dim TV Ana Haber'de

CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı’nın kendilerinin fikrini almadan liste hazırladığını öne süren 14 yönetim kurulu üyesi istifa ederken, bu istifaların ardından tüzük gereği Çorbacı’nın ilçe başkanlığının düştüğü ileri sürüldü. Krize CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul el koyarken, hedefteki isim olan CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, liste krizi ile ilgili bilinmeyenleri, perde arkasını parti tabanına ve kamuoyuna Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’nin Ana Haber Bülteni’nde anlatma kararı aldı. Çorbacı, bu akşam saat 18.00’de Alper Kutay’la Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber’de liste krizini değerlendirecek, merak edilen sorulara yanıt verecek.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 13:39