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CHP'li Demirci'den 'disiplin' uyarısı

Alanya'da günden güne kaybolan şehir disiplininin geri dönülemez hale geldiğini ifade eden CHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi, Şehir Plancısı Demirci "Bir kez taviz verildiği zaman arkası geliyor" dedi

CHP'li Demirci'den 'disiplin' uyarısı

Alanya'da günden güne kaybolan şehir disiplininin geri dönülemez hale geldiğini ifade eden CHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi, Şehir Plancısı Demirci "Bir kez taviz verildiği zaman arkası geliyor" dedi

01 Kasım 2017 Çarşamba 00:13
CHP'li Demirci'den 'disiplin' uyarısı
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Yasin ARAZ

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Alanya'daki şehir disiplinine ilişkin izlenimlerini paylaştı. Dim "Bir turizm sezonunun daha sonuna geldik. İyi mi, kötü mü diye hiç düşünmeden bir iç muhasebe yapma zamanı. Önce hatalarımızı kabul edelim. Alanya özelinde kent disiplinini kaybettik mesela. Her yerde gelişi güzel işyerleri var. Kaldırımlar bile ticarethaneye dönüştürülmüş halde. Rekabet kaliteli ve nitelikli işletmeler arasında olursa yararlıdır. Niteliksiz nicelikler rekabet değil kaos doğurur. Sadece zarar verir. Bir yerel yönetimin iflası herkesi memnun etme anlayışıyla başlar. Kuralları ve ilkeleri siz belirleyemediğiniz sürece kent disiplini olmaz" ifadelerini kullandı.
'KALDIRIM İŞGALİNE SON VERİLMELİ'
Dim'in açıklamalarına destek veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut "Şehirde planlama çok önemli. Şehri kurabilirsiniz, evler yapabilirsiniz ama planlama olmazsa gelişi güzel yapılarla, kaldırım işgalleriyle bir yere varamazsınız. Dükkanlar da, motorlular da kaldırımları işgal ediyor. Kaldırımlar masa ve sandalyeyle işgal edilmemeli. Çok ciddi bir sorun. Olmaması gerekir ama olay, belediyenin yapacağı bir düzenlemeyle ilgili. Alanya'da bir görev karmaşası var. Topu Alanya Belediyesi Antalya'ya, Antalya Büyükşehir Belediyesi de Alanya'ya atıyor. İkisi ortak hareket etmeli ve Alanya'nın çarpık yapılaşmasının önüne geçmeli" diye konuştu.
'ÖNCE EMSALLERİNİ KALDIRMALI'
CHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci de "Bir kez taviz verildiği zaman arkası geliyor. Esnaf, komşusuna ne verilirse kendisine de istiyor. Komşuya yaptırmamak gerekiyor. Burada iş belediyelere düşüyor. Yasalara bakmak lazım. Şu an Alanya'da işin ucu kaçtı. Müdahale etmekte zorlanılıyor. Ya hepsi kalkacak ya da hiç birine müsade edilmeyecekti. Çünkü bundan sonra yapan da diğerlerini örnek gösteriyor. Emsal olduğu için önüne geçilmesi zor. Bütüncül düşünüp bu şekilde uygulama yapmak gerekiyor. Bir kaç dükkan kapatmayla, ceza vermeyle de olmaz bu. Topyekün çözüme kavuşmalı. Burada da görev belediyelere düşüyor" dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaDemirciDisiplin
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