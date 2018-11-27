CHP heyetinden aday yoklaması

CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ve yönetim kurulu üyeleri, yerel seçim çalışmaları için Alanya'ya gelen CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan ile birlikte Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’e ziyarette bulundu

CHP heyetinden aday yoklaması
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YEREL seçim sürecine ilişkin aday belirleme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği şu günlerde CHP Alanya ilçe örgütü parti için kritik bir isme ev sahipliği yapıyor. Aday belirleme çalışmaları kapsamında Alanya'ya gelen CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, ilçe örgütünde belediye meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. Arslan’ın aday belirleme çalışmaları kapsamında bir dizi ziyarette bulunacağı açıklandı. 

GÜNDEM, YEREL SEÇİMDİ 

Seçim çalışmaları kapsamında gerek esnafa ve vatandaşa, gerekse de kurum ve kuruluşlara bir dizi ziyarette bulunan CHP heyetinin ikinci adresi Dim Medya A.Ş. oldu. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’le birlikte yerel seçim sürecini ve gündemi değerlendirdiler. Dim, sürece ve aday belirleme çalışmalarına ilişkin aktarımlarda bulunan CHP heyetine başarı dileklerini iletti.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 16:35
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