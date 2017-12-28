CHP'den yeni yıl temennisi

BAYSAL açıklamasında şöyle dedi: "20. yüzyılın en önemli antiemperyalist mücadelesi Türk Kurtuluş Savaşı'dır. İzmir'den Antep'e, Samsun'dan Maraş'a kadar tüm yurt işgale uğrarken Türk halkının içindeki milli ruhu canlandıracak tüm yerel, milli güçleri birleştirecek bir kişiye ihtiyaç vardı. İşte bunu sağlayacak kişi herkesin etrafında toplanabileceği lider Mustafa Kemal, Türk halkının üzerinde güneş gibi parlamıştır. Dönemin İngiltere Başbakanı Llyod George'un söylediği gibi ‘Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğe bakın ki 20. yüzyılın dahisi Türklere nasip oldu ve kader onu bizim karşımıza çıkardı.’ Türk milletinin içeride ve dışarıda her zaman düşmanları olmuş ve olmaya devam edecektir. Mustafa Kemal böyle durumlarda Türk milletinin sadece kendisine, ruhuna, geçmişine ve güvenmesini nasihat etmiştir. "Gençliğe Hitabe" bunun en güzel örneğidir. Ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünceleri, hayat görüşü ve ilkeleri yol gösterici olacaktır. Mustafa Kemal'i kötüleyerek ya da mirasının üzerine basarak bir yerlere gelmeye çalışanlar onun büyük gayretleri ile kurtardığı bu vatan üzerinde yaşamakta. O zaman tek bir yol vardır. O da Mustafa Kemal etrafında onun düşüncelerinde, ilkelerinde ve hedeflerinde birleşmektir. Bu sayede Mustafa Kemal'e düşman olanlar bile onun düşüncelerinde kurtuluşu bulacaklardır. Umarım önümüzdeki yıl vatanımızın daha iyi yerlere geldiğini görürüz. 2018'in barış, huzur, adalet ve özgürlük yılı olmasını dilerim."