CHP'den ilk adaylık Karagöz'den

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı'nda delege seçimlerinin ardından 9 Aralık'taki ilçe kongresi için çalışmalara başlıyor. CHP İlçe Teşkilatı'nın yönetiminde görev alan Avukat Mehmet Can Karagöz, 11 Ekim Çarşamba günü başkan adaylığını açıklıyor. CHP'de adaylığını açıklayacak ilk başkan adayı olan Karagöz, 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 13.30'da CHP Alanya İlçe Başkanlığı önünde adaylığını resmen açıklayacağını bildirdi. "Umudu seslendirmenin tam zamanı" sloganı ile adaylığını açıklayacak olan Karagöz'ün yoğun bir destek ve katılımla açıklama yapması bekleniyor.