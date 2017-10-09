CHP Alanya'dan 'Müftü' tepkisi

PARTİ binasında bir açıklama yapan Eyidoğan, "Bugün tüm il ve ilçe teşkilatlarımızda eşzamanlı olarak bir basın açıklamasıyla müftülere nikah kıyma yetkisini öngören yasa tasarısı hakkında karşı duruşumuzu göstermek istiyoruz. Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren yasa tasarısını tartışmalar arasında alt komisyonda geçmiş bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Çıkaralacak bu yasa hukuk devleti olma, kanun önünde eşitlik, devrim yasaları ve laikliği koruma ilkelerini ihlal etmektir. Yani yasa suçu işleniyor. Oysa cumhuriyetin kuruluşunda hukuk var. Kadınların özgürlüğü, eşitliği, birey olmaları cumhuriyetle teminmat altına alındı. İşte bu yasa tasarısının meclisten geçmesi temel hakları, laik devletin ortadanm kalkması demek. Bu zor ve sıkıntılı günlerde gündeme konulan bu konularla ilgili meşgül edilmesini anlamak mümkün değil. Ülkemizin geleceği için yapılması gereken belli. Atatürk'ün hedeflediği çağdaş, laik eğitim, milli bir sanayi ve tyarım politikası ve ayrca yurtta ve dünyada barış politikasına geri dönülmeli. Müftülerin görevi sadece Müslüman olan vatandaşların İslam dininin ibadet ve ahlak esasıyla ilgili işlerini yürütmek. Oysa cumhuriyet herkesin ve herkes kanun önünde eşit. Öyleyse devletin tüm olanaklarıdan eşit şekilde yararlanmalı. Bizler sonuna kadar Atatürk'e, cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe ve özgürlüğe, yurttaş olma özgürlüğüne sahip çıkacağız. Bu tasarının uygulanmaması için gereken mücadeleyi vereceğiz. Bu tasarı Meclis'ten geçmeyecek. Yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet" dedi.