CHP Alanya başkan adayı Karagöz sahaya indi

Haber: Alper KUTAY

CHP İlçe Başkan Yardımcısı olan Avukat Mehmet Can Karagöz, ilçe başkan adaylığını açıkladı. Parti binası önündeki adaylık açıklamasına mevcut İlçe Başkanı Ali Takavut, CHP İlçe Başkanlığı yapmış daha önceki başkanklar, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı. Önce kalabalığa hitap eden CHP İlçe Başkanı Takavut, "Burada ikilik, ayrıcalık, küskünlük, birbirini kötüleme, kaba tabirle belden aşağı vurma olmayacak. Bizler son yılların kritik dönemini geçiriyoruz. O da 2019 yılındaki yerekl ve genel seçimler. Özellşikle cumhurbaşkanlığı seçimi. 2019 cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmemiz demek Türkiye'yi kaybetmemiz demek. O nedenle bizler birlik bereberlik içinde birbirimizi kucaklayarak, küskünlüklerişizi yok ederek, kenetlenmiş vaziyette önümüzdeki sürece bakacağız. Partimiz içerisinde aday çoklupğunun olması partinin zenginliğini gösterir. Ben her zaman söylemişimdir. 2-3 aday değil, 56 aday çıksa CHP'nin Alanya'daki zenginliğini gösteririr. O nedenle bugün burada Karagöz adaylığını açıklayacak. Ben de kendisine hayırlı olsun" diyorum.

'BU HİKAYENİN KAHRAMANI SİZSİNİZ'

Takavut'un elini öperek sonra bir konuşma yapan Karagöz de, "Bugün sizlere kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu hikaye zamanı fark edebilen asdamın hikayesi. Aslında tam zamanı sloganı buradan yola çıkıyor. Tam zamanını kullanan, bilen adamın hikayesini sizlere anltamak istiyorum. Muhtemelen bu hikayeyi daha duymadınız. Çünkü bu hikaye daha yeni oluştu ve bilikte bunun devamını getireceğiz. Zamanı fark eden hepimiz gibi belli bir zamanda doğdu yaşamaya devam ediyor. Hayatı boyu nca olumlu, güzel şeyler yaşadı. Olumsuzlukları gördü. Kendi tarihini, kültürünü öğrendi. Kendi geçmişinin farkına vardı. Sonra hayal kurmayı öğrendi. Geleceğini de fark etmeye başladı ve kendi zaman dilimini de ortaya koydu. Kendi benliği, geçmişi, bugünü, yaşadıkları ve geleceği, bunların tamamını bu kişi ortaya koydu. Bu vatandaş hepimiz gibi hepimizin içinden dürüst, çalışkan, sosyal demokrat bir vatandaş. Bu sizsiniz. Bu hikayenin kahramanı buradaki CHP'liler ve Türkiye'ye gönül veren dürüst, çalışkan bütün vatandaşlar. Tabi dürüst olmak kolay değil. Bu kahraman vatandaşımız çok sıkıntı çekiyor. Kendisine yaşadığı ortamda her türlü kalıp uygulanıyor. Kendisi için hetr türlü zorluk sergileniyor. Hepimize ne denildiğini çok iyi biliyoruz. 'Türkiye'de sol yüzde 30-35'i aşamaz. Boş ver bu işi' diyorlar. 'Ne zaman belediyeyi alacaksınız. Bizi güldürmeyin' demiyorlar mı? 'Olsun, siz bekleyin siz sandığı. Biz onu orada saydırtırız. Sen çalış, uğraş' demiyorlar mı? Tüm bunları söylüyorlar, üzerine de elimizden tüm her şeyi alıyorlar. Yasal değişklikler, OHAL, KHK'lar artık günlük hayatımza sonuna kadar yansıyan bir dönemi girdik. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Bizim sosyal demokrat vatandaşımız artık zor durumda.

'KLASİK TEDBİRLERDEN VAZGEÇELİM'

2023'e az kaldı. 100'üncü yaşımıza geliyoruz. Dünyada görülmemiş bir başarıyı burada tüm CHP'liler gururla yaşayacak. Bunları biz başarıyoruz ama 100'üncü yıla geliyoruz diye 100'üncü yılı beklemek zorunda değiliz. 100'üncü yıl sanki yarınmış gibi, 100'üncü yıl sanki yarın ulaşıyoruz gibi o günün mücadelesine bugünden başlamak zorundayız. Artık olağanüstü koşuldaysak, tedbirleri de olağanüstü almak zorundayız. Bir arabamız var. İktidara doğru yola çıktık, gidiyoruz. Şimdi bz demiyoruz, 5 vitesli bir arabamız var, bunu 6 vitesli bir araba yapalım, daha hızlı gidelim demiyoruz. Artık yeni teknolojilere geçelim. Hibridlere, elektrikli arabalara geçelim. Klasik tedbirlerden vazgeçelim. Karşımızdakiler artık bize davranmıyor. Ufkumuzu aöçalım, kalıplarımızı kıralım. Zamanı fark eden adam olarak ekip olarak önce 2019, daha sonra 2023'e kalıcı emin adımlarla devam edelim. Bizler, CHP'ye gönül verenler, sosyal demokratar, Türkiye sevdalıları artık zamanın farkındayız. Zamanın değerini biliyoruz. Bundan sonra artık değerini bilemeyenler iyi düşünecek. Biliyorsunuz zaman kavramını iyi kullanamayanlar var. Ne diyorlar? İyi gelecek. Antalya'dan yola çıkıyorsunuz. Serik'e, Manavgat'a, Alanya'ya iyi gelecek. Gelecek. Zamanı iyi kullanamıyor. Halbulki en son kavşağımızda gördük. Battuıçıktı. Battı dedi battı. Zamanı doğru kullanmak lazım. Zamanı doğru kullanamayanlarla artık aynı yolda olamayacağız. Genel bazda da böyle. Türkiye'yi kurucu değerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Biz zamanın da efendisiyiz, her şeyi ele geçiririz iddiasında da olanlar var. Biz zamanın farkındayız. Değişim ve gelişimin de farkındayız. Ancak bizler kurucu değerlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ezelden ebede kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerinin farkında olarak her gün, saat, dakika burada olacağız. İşte bu ihtiyacımız oşlan sebepler nedeniyle bugün huzurlarınızda CHP İlçe Başkanlığı adaylığımı açıklıyorum" diye konuştu.