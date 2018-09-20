 Çetin Özdemir veda turunda

SON olarak Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret eden Özdemir, görev süresinde kendilerine destek veren ALTSO yönetimi ve Başkan Şahin’e teşekkür etti. Şahin ise, Özdemir'e yeni görev yerinde başarılar dileyerek, Alanya'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. 8 senedir Alanya’da görev yapan Alanya Tapu Müdürü Çetin Özdemir geçtiğimiz haziran ayında, Mersin’in merkez ilçesi Yenişehir’e atanmış, Özdemir’den boşalan koltuğa ise İstanbul, Tuzla Tapu Müdürü Murat Yiğit’in getirildiği öğrenilmişti.

ALANYA’YA 2 KEZ ATANMIŞTI

İlçede 2010 yılında göreve başlayan ve 2013 yılında Tapu Müdürlüğü görevinden alınarak Konya'nın Derebucak ilçesi Tapu Müdürlüğüne atanan Çetin Özdemir, tayinin durdurulması ve göreve iadesi için açtığı davayı kazanmış, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Çetin Özdemir'i 2014 Aralık ayında Alanya'daki görevine yeniden atamıştı.