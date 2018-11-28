Cesaret yönetimi semineri gerçekleştirildi

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinin sekizincisi gerçekleştirildi. Eğitmen Ruhan MARAL tarafından Belediye Personeline ve vatandaşlara  “ Cesaret Yönetimi”  semineri verildi.

Cesaret yönetimi semineri gerçekleştirildi
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RUHAN Maral cesareti; “Cesaret tehlike anında akıl ve zekânın kullanılmasıdır. Bir iş iyi gidiyorsa zamanında birisi doğru karar almıştır. Cesaret korkunun yokluğu değildir. Korkudan daha değerli bir şey olduğunun farkına varmaktır. Cesaret bir erdemdir. Kaybedenin bedelleri, kazananın ödülleri vardır.” sözleriyle tanımladı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Gani Şahin, Alanya Belediyesi’nin eğitim seminerlerinin 19 Aralık 2018 tarihinde Sosyolog Sayra Sayar tarafından ‘’Hedef Belirleme ve Sonuç Alma’’ konulu seminer ile devam edeceğini söyledi.

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