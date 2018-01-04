Celil Kara'ya konuk oldular

CELİL Kara Mobilya sahibi Celil Kara, dün öğle yemeğinde Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim , Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nın Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı avukat Ferit Yücel Ergün'ü ağırladı. Yemeğin ardından firma sahibi Celil Kara, konuklarına tesislerini gezdirdi. Kara, Celil Kara Mobilya hakkında konuklarına bilgiler verdi.

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