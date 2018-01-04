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Celil Kara'ya konuk oldular

1993 yılında sektöre adım atan ve her geçen yıl ürün bandını ve ağını genişleten Celil Kara Mobilya sahibi Kara, Dim, Toklu ve Ergün'ü konuk etti

Celil Kara'ya konuk oldular

1993 yılında sektöre adım atan ve her geçen yıl ürün bandını ve ağını genişleten Celil Kara Mobilya sahibi Kara, Dim, Toklu ve Ergün'ü konuk etti

04 Ocak 2018 Perşembe 22:05
Celil Kara'ya konuk oldular
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CELİL Kara Mobilya sahibi Celil Kara, dün öğle yemeğinde Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nın Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı avukat Ferit Yücel Ergün'ü ağırladı. Yemeğin ardından firma sahibi Celil Kara, konuklarına tesislerini gezdirdi. Kara, Celil Kara Mobilya hakkında konuklarına bilgiler verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Celil Kara MobilyaKaraDimToklu
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