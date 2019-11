Çekeceğiniz Alanya fotoğrafları size para kazandırabilir

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı’nın (ALTAV) hayata geçirdiği, Alanya Belediyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin (ALTİD) desteklediği, The Turkish Property Professionals (TTPP) ve Kırbıyık A.Ş.’nin sponsorluğunda yapılan Alanya’nın Gözleri (Eyes of Alanya) Uluslararası Alanya Fotoğraf Yarışması başvurularında sona yaklaşılıyor. Toplamda 17 bin 500 TL para ödülü verilecek olan yarışmanın son başvuru tarihi 30 Kasım 2019.

KATILIM KOŞULLARI

Uluslararası yarışma olduğu için ikamet önemli değil. Fotoğrafların son 1 yıl içinde Alanya’da çekilmiş olması gerekmektedir. ‘Eyes of Alanya’ sitesine üye girişi yapılarak en fazla 4 fotoğraf yüklenebilir. Üye olma ve katılım ücretsizdir. Profesyonel fotoğraf makineleri veya cep telefonları ile çekilen fotoğraflar kabul edilir. Editör seçimiyle web sitesi ve sosyal medya hesaplarında sergilemeye alınacak olan fotoğraflar en geç 24 saat içinde onaylanır. Diğer ayrıntılar için: www.eyesofalanya.com