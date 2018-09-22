Cebel-i Reis Dağı'nda kurtarma seferberliği

Mehmet AL

22 Eylül 2018 saat 16.00 sularında gerçekleşen olayda, Cebel-i Reis Dağına tırmanış gerçekleştiren bir grup vatandaş rotalarını kaybederek kayboldu. Vatandaşların AKUT Alanya ekibini araması sonucu vatandaşların bulunması için AKUT Alanya Ekibi devreye girdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan AKUT ekibi kazazelere yaklaşık 2 saat içerisinde ulaştı. İlk olarak sağlık kontrolünden geçirilen kazazedelerden iki tanesinin sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine sağlık ekipleri bölgeye çağrıldı. Bu esnada kaybolan vatandaşlar sağlık ekiplerin ulaşabileceği bölgeye tahliye edildi. bölgeye 112 acil sağlık ekiplerinin gelmesi ile vatandaşlar sağlık ekibine teslim edildi ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilerek, ALKÜ hastanesine gönderildi.