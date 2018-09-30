Caz günlerinde final bu akşam

TÜRKİYE'NİN en prestijli caz festivalleri arasında yer alan Alanya Uluslararası Jazz Günleri’nde Brassolist ve Charlotte Wassy Quintet rüzgârı esti. Alanı dolduran caz severler, tarihi Kızılkule Meydanı’nda muhteşem 2 konser dinledi.

BRASSOLİST’TEN MUHTEŞEM KONSER

2015 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi brass sanatçıları tarafından kurulan Brassolist Quintet, Türkiye'de ilk defa caz standartlarından türkülerimize uzanan renkli repertuvarlarını bir solist eşliğinde dinleyiciye sunuyor. Brassolist, brass enstrümanlardan oluşan ve bu oluşumunu TRT TÜRK ekranlarında uzun yıllar müzik programının hem sunuculuğunu hem de solistliğini üstlenen Ceren Gündoğdu ile klasik brass beşli anlayışına yeni ve farklı bir soluk getirirken en sevilen şarkılarını Alanyalı caz severler için seslendirdi.

CHARLOTTE WASSY’DEN BÜYÜLÜ PERFORMANS

2010 yılında Paris'teyken Küba, Guadeloupe ve Brezilya'dan gelen önemli caz müzisyenleriyle birlikte grubunu oluşturan ve konserler vermeye başlayan Charlotte Wassy, tarihi Kızılkule önünde caz severlere muhteşem bir konser verdi. Charlotte Wassy, sahne performansı esnasında özellikle doğaçlama bölümlerindeki dans performansıyla seyirciyi de müziğin içine alarak büyülü bir performans sergiledi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Jazz Günleri’nin 3. akşamında sanatçıların performansını eşi Yıldız Yücel ile birlikte izlerken, Brassolit’in övgüye değer performansının ardından sahneye gelerek grup üyelerine teşekkür etti. Grup üyelerine çiçek ve plaket takdim eden Başkan Yücel, hemen ardından Alanya Jazz Günleri’ne medya sponsoru olarak büyük katkı veren TRT Genel Müdürü İbrahim Eren adına TRT İç Yapımlar Koordinatörü Engin Baytaş’a teşekkür plaketi verdi. Charlotte Wassy Quintet grubuna ise Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.

KAPANIŞI ANJELİKA AKBAR&YİNON MUALLEM VE ELİF TUĞBA TEKIŞIK YAPACAK

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Alanya Uluslararası Jazz Günleri’nin final akşamında Anjelika Akbar&Yinon Muallem ve Elif Tuğba Tekışık sahne alacak. Senfonik Orkestra ve Oda Orkestrası ile koro, piyano ve diğer enstrümanlar için 500'den fazla bestesi bulunan Anjelika Akbar Alanya’da caz severlerle buluşacak. Darbuka, def, bendir, zarb gibi çalgıları ustaca icrȃ eden Yinon Muallem ve klasik repertuvarın yanı sıra günümüz bestecileri ve çağdaş müzik gruplarıyla konserler veren Elif Tuğba Tekışık’ta bu akşam Caz Festivali’ne renk katacak.



Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 17:34