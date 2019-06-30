Çayarası projesinde son aşama

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, dün düzenlenen 6. İshaklı Gevne Yörük Şenlikleri’ne katıldı. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve Tunahan Kasapoğlu ile meclis üyesi Mustafa Toksöz’ün de katıldığı şenlikte vatandaşlardan yoğun ilgi gören Başkan Yücel, “Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve İshaklı Mahalle Muhtarı Rasim Okyanus'a teşekkür ederim” dedi. Öte yandan Başkan Yücel, ekibiyle birlikte Çayarası Yaylası’nda devam eden yeni çarşı ve kültür merkezi projesini yerinde inceledi ve vatandaşla bir araya geldi. Başkan Yücel, “Ocak ayında çarşı ve kültür merkezi inşaatına başladık. Hayata geçireceğimiz projelerle Yörük kültürünü Toroslar’da yaşatacağız” dedi. Alanya Belediyesi, Çayarası Yaylası’nda Alanya- Konya yolu genişletme çalışmaları kapsamında yıkılan dükkânların yerine modern bir çarşı ve cami kazandırıyor.

‘BÖLGEDE 40 YENİ DÜKKAN OLACAK’

Cami inşaatına geçen yaz sonu başlanırken, çarşı ve meydan projesine de 2019’un Ocak ayında başlandı. Projede 500 kişilik cami, 40 yeni dükkan ile birlikte park ve sosyal alanlar yer alıyor. 6. İshaklı Gevne Yörük Şenlikleri’ne katıldıktan sonra çarşı ve kültür merkezinin yerinde incelemelerde bulunan Başkan Yücel, “Bölgemize kazandıracağımız çarşı ve kültür merkezi ile cami inşaatını en kısa sürede bitirerek vatandaşın hizmetine sunacağız” diye konuştu. Çayarası Yaylası’nda faaliyet gösteren çarşının kültürel bir mazisi olduğunu ve bunu çok iyi bildiğini belirten Başkan Yücel, “Birçok mahallemiz buradan yaz kış alışverişlerini yapıyor. Yaklaşık 40 yeni dükkanla birlikte park ve sosyal alanlar yaparak Çayarası’nı kültür merkezine dönüştüreceğiz. Çayarası yeni yapılan dükkanlar, cami ve sosyal alanları ile adeta cazibe merkezi olacak. Projeyi hayata geçirerek Yörük kültürünü Toroslar’da yaşatacağız” dedi.

