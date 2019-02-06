Çavuşoğlu ve Türel Alanya'ya geliyor!

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılışı için 10 Şubat Pazar günü Alanya’ya geliyor.

Çavuşoğlu ve Türel Alanya'ya geliyor!
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ALPER KUTAY

HENÜZ netlik kazanmayan programa göre, Bakan Çavuşoğlu’na Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de eşlik edecek. Arazisini Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel’in bağışladığı ve imalatını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in yaptırdığı tesis, Pazar günü görkemli bir törenle açılacak. Bakan Çavuşoğlu ve Gül ile Başkan Türel ayrıca Alanya’da farklı programlara da katılacak, partililerle buluşacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de katılacağı programların içeriğinin henüz netlik kazanmadığı da gelen haberler arasında.

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