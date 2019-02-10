Çavuşoğlu'ndan Yücel'e tam destek!

ALPER KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi temas ve açılış programları için bugün Alanya’ya geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Atay Uslu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’la bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, MHP İlçe Teşkilatı’nın Clup Olive Garden’da düzenlediği kahvaltı etkinliğine katıldı.

‘SAHAYA MHP İLE BİRLİKTE İNECEĞİZ’

Kahvaltı etkinliğinde ilk konuşmayı Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu yaptı. Toklu, "15 Temmuz hain darbe girişiminde başlayan ve Yenikapı Ruhu ile devam eden MHP ve Ak Parti’nin başlatmış olduğu Cumhur İttifakı bugün geldiğimiz 31 Mart yerel seçim öncesinde de devam ediyor. Önceki süreçte birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin menfaatleri için oluşturduğumuz bu birlikteliği, 31 Mart yerel seçimlerinde hem Alanya'da hem de Antalya'da hep birlikte çalışarak en üst seviyeye taşıyacağımızdan şüphemiz yoktur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’le inşallah bu seçimde hep birlikte çalışarak en yüksek oyu alacağız. Büyükşehir Yasası ile başlayan süreçte özellikle ilçe belediyelerinin kırsala hizmet götürme noktasında elimizin ne kadar güçlendiğini görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de hem Alanya'da hem de Antalya'da hizmetlerimiz katlanarak devam edecektir. Önümüzdeki haftadan itibaren MHP ile ayrı yaptığımız çalışmalarımızı birlikte yaparak daha güçlü, daha iri ve diri bir şekilde sahaya ineceğiz” dedi.

‘PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR’

Toklu’nun ardından konuşan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, "Bizler ‘Cumhur İttifakı Millet Hakkı’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ortak talimatları ile MHP ve Ak Parti olarak her şeyi bir tarafa bırakıp; samimiyetle, rahmani duygu ve düşüncelerle çalışacağız. Bu seçimlerden rekor oyla hem Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni hem de Alanya Belediyesi'ni kazanacağımızın sözünü veriyorum. MHP olarak üzerimize düşeni yapacağız. Üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Özellikle 15 Temmuz ihanet gecesinde doğal mecrasında oluşan bu Cumhur İttifakı, Yenikapı Ruhu ile vücut bulmuş, pazara kadar değil mezara kadar olan bir birlikteliktir. Ülkemizin ve milletimizin bekası için, büyük ve güçlü Türkiye için inşallah devam edecektir” diye konuştu.

’EL ELE VERİP SEÇİMİ KAZANACAĞIZ’

Programda bir konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Ülkemizin bekası ve istikrarı için, güçlü bir Türkiye için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin destekleri ve halkımızın teveccühü ile Cumhur İttifakı adayı olarak Alanya'da seçimlere gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Antalya'da aday tanıtımında belirttiği gibi, bu birliktelik daimi bir birlikteliktir. Seçim sürecinde birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. Her iki teşkilatımızın da sağduyulu birlikteliği ile el ele omuz omuza, gönül gönüle vererek seçim çalışmalarını birlikte yöneteceğiz. Alanya olarak Sayın Menderes Türel’e en güçlü desteği biz vereceğiz” dedi.

‘SÖZLERİMİZE ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ’

Hem Ak Parti hem de MHP İlçe Teşkilatı’nın tüm üyeleriyle birlikte kenetlenerek uyum içerisinde çalışacaklarını söyleyen Başkan Yücel, “Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun katkılarıyla Antalya'da ve Alanya teşkilatlarımızla bir bütün olarak tüm çalışmaları birlikte yapacağız. Artık sen ben yok, biz varız. Birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışıyla, Adalet Kalkınma Partisi'nin gönül belediyeciliğini birleştirerek artık hedeflere birlikte yürüyeceğiz. Halkımızın teveccühü ile bu birliktelik sandığa da yansıyacaktır. 5 yıldır çok büyük hizmetler yaptık. Mutlaka eksiklerimiz de vardır. Yaptıklarımız kadar yapamadıklarımız da vardır. Ama seçim sandıkta kalır. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan, ayrışmadan, sözlerimize ve birlikteliğimize çok dikkat ederek başarılı bir seçim çalışması yürüteceğimize eminim” diye konuştu.

‘ALANYA’NIN ÇÖPÜNÜ ALTIN YAPTIK’

Başkan Yücel’in ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Turel konuştu. Devletin ve milletin bekası için hiçbir hesaba dayanmadan tamamen saf bir anlayış üzerine kurulmuş Cumhur İttifakı’nın yoluna emin adımlarla devam ettiğini söyleyen Türel, “Bu ittifak pazara kadar değil mezara kadar süren bir birliktelik olacaktır. Alanya'da Adem Murat Yücel’in yapmış olduğu başarılı belediyecilik ve yerel yönetim hizmetlerini çok iyi biliyoruz. Bu başarılı çalışmalar inşallah ittifak ruhuyla beraber katlanarak büyüyecek ve çok daha iyi noktalara gelecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak Alanya'ya eski parayla 1 katrilyon TL, yeni parayla bir milyar TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. 5-6 yıl önce Alanya'nın çöpünden elektrik elde edileceğini konuşsak kimse inanmazdı. Ama bugün bu gerçek oldu. Yumru Tepesi’ndeki tesiste şu anda Alanya'daki 12 bin evin tükettiği elektrik ihtiyacını Alanya'nın çöpünden üretiyoruz. Biz ‘çöp altın olacak’ demiştik, oldu. Türkler Mahallesi’ndeki çöp çevirim tesisini bitirdiğimizde üretim miktarı Alanya'da 24 bin evin çektiği elektrik enerjisi kadar olacak” dedi.

‘CUMHUR İTTİFAKI ALANYA İÇİN ÖNEMLİ’

31 Mart yerel seçimleri ve ülke gündemine ilişkin önemli mesajlar veren Bakan Çavuşoğlu ise MHP ile Ak Parti arasında 24 Haziran Genel Seçimleri sürecinde kurulan ve yerel seçimlerde de devam eden Cumhur İttifakı’nın yurt genelinde olduğu gibi Antalya ve Alanya’da da başarıya ulaşacağına inandıklarını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, Alanyalılardan hem Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel'e ve Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel'e destek istedi.

‘YÜCEL’İ İŞBAŞINA GETİRMEK ZORUNDAYIZ’

Cumhur İttifakı'nın çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Cumhur İttifakı'na bir seçimi kazanmak olarak bakılamaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bu ittifakı, neden, niçin oluşturdu. Hedef neydi? Bunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Dış politikada diklenmeden dik durabiliyorsanız, bunun haklı davanızda bunu yapabilirsiniz ama arkanızda da ciddi bir gücün olduğunu hissederseniz, işte ülkenin milletin davasını çok daha güçlü savunursunuz. Bu gücü sadece Ak Parti tabanında almadık. Yıllardır MHP'ye gönül vermiş, başta Bahçeli olmak üzere desteğini gördük, gücünü hissettik” dedi.

‘CUMHUR İLE İSTİKRAR SÜRMELİ’

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde ittifakı Cumhurbaşkanlığını kazanmak için değil istikrarını güçlendirmek için kurduklarına vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, “Cumhur İttifakı’nı kurarken bunun bir beka meselesi olduğunun altını çizdik. Biz bu ittifakı kurarken davamızı ve ülkümüzü birleştirdik. Türkiye ve millet sevdasıyla birleştirdik. Elbette önümüzdeki seçimleri kazanacağız. Hep de büyük zaferlerle kazanacağız. Milletimizin, Antalya'nın, Alanya'nın zaferi olacak ama unutmayalım, bizim Türkiye ve milletimiz için daha büyük hedeflerimiz var. Bugün 20 sene öncesine gidin, tüm zorluklara rağmen geldiğimiz nokta çok iyi ama bununla yetinmeyeceğiz. Bu millet daha iyisini hak etmiyor mu? O yüzden cumhuriyetimizin 100 yılına 2023 yılına çok güçlü bir Türkiye olarak girmek ortak davamız ve ülkümüzdür" diye konuştu.

’31 MART DEĞİL 2023 HEDEFİMİZ VAR’

Bu ittifakın hedefinin sadece Antalya veya Alanya'da seçimi kazanmak olmaması gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, ”Şehirlerimize sahip çıkmamız lazım. Kalkınma yerelden, şehirden başlar, yaşadığımız şehirlere sahip çıkacağız. Tüm dünyada şanlı bayrağımızı dalgalandırırken kendi yaşadığımız şehrimize sahip çıkmamız lazım. Alanya ne kadar güçlüyse, Antalya o kadar güçlüdür. Antalya ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlüdür. Önümüzdeki seçimleri kazanmak önemlidir. Adem Murat Yücel'i tekrar işbaşına getirerek bugünkü hizmetleri birleştirerek Alanya'yı hak ettiği yere gelmesi için çalışacağız. Alanya ve Antalya'da seçim zamanında bizim anlatacak çok şeyimiz var" dedi. Bakan Çavuşoğlu, buradaki programın ardından Gaziantepli Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte Alanya’da yaşayan Gazianteplilerle buluştu. İki taziye programına katılan Bakan Çavuşoğlu, iki de işyeri açılışına katıldı.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2019, 15:30