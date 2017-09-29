Çavuşoğlu: Çalışarak, hak ederek geldi

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı olarak görev yaparken "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" seçilen Alanyalı Mevlüt Uysal'la ilgili bir tebrik mesajı yayınladı. Bakan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen değerli hemşehrimiz, çocukluk arkadaşım Mevlüt Uysal'ı tebrik ediyorum. Sadece çalışarak, hak ederek bu önemli göreve geldi. Gurur duyduk. Kendisi tam bir proje adamıdır ve İstanbul'a çok önemli katkıları olacaktır. Yeni görevinde başarılar diliyorum."
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