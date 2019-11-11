Çavuşoğlu Alanya'dan Cumhurbaşkanı ile canlı bağlantı yaptı: ALKÜ bahçesine fidan dikti

TÜRK halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturuldu. Öte yandan Başkan Erdoğan, "yeşil bir Türkiye için" bugün 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması dolayısıyla vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti. Programa Alanya’dan da tam destek geldi. Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin akademik yılı açılışı için Alanya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 11.11’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la canlı görüntü bağlantısı yaparak Alanya’nın da kampanyaya destek verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Alanya’da vatandaşların da desteğiyle 240 bin fidan toprakla buluşuyor” diyen Bakan Çavuşoğlu’na yanıt veren Erdoğan, “240 bin rakamı çok az. Antalya’dan milyonlarca fidan desteği bekliyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerle birlikte bir fidanı toprakla buluşturdu. Daha sonra ALKÜ Rektörlük Binası girişindeki meydana Bakan Çavuşoğlu için bir zeytin fidanı dikildi. Fidana ilk toprağı atan Bakan Çavuşoğlu, öğrencilere seslenerek, “Gençler. Bu ağaç benim. O yüzden iyi bakın” diyerek espri yaptı.