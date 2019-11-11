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Çavuşoğlu Alanya'da: ALKÜ-AHEP akademik yıl açılışını yaptı

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu baba ocağı Alanya'ya geldi. ALKÜ ve AHEP ortaklığında organize edilen 2019-2020 akademik yılı açılış törenine katılım sağladı

Alanya 11.11.2019, 11:11 11.11.2019, 12:35
Çavuşoğlu Alanya'da: ALKÜ-AHEP akademik yıl açılışını yaptı
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Çavuşoğlu Alanya'da: ALKÜ-AHEP akademik yıl açılışını yaptı
Çavuşoğlu Alanya'da: ALKÜ-AHEP akademik yıl açılışını yaptı

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin 2019-2020 Eğitim ve ğretim yılı açılış programlarına katılmak üzere Alanya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ilk durağı geçen hafta dedesi Ali Tok'u kaybeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in evi oldu. Yücel ailesine taziyelerini ileten Bakan Çavuşoğlu ile Başkan Yücel bir süre sohbet etti.

İLK DERSİ ALANYALI DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU VERDİ

Alanya'nın iki üniversitesi el ele verdi ve 2019-2020 akademik yılı açılış töreni Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) yapılan törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, siyasi partilerin ilçe başkanları, esnaf odası temsilcileri, akademik kadro ve öğrenciler katılım sağladı. 
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR 
Açılış töreninin ilk konuşmasını Alkü Rektörü Ekrem Kalan gerçekleştirdi. Kalan yapmış olduğu konuşmasında yeni eğitim öğretim akademik yılın başarılı geçmesini temenni etti. Ardından ise Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü Mehmet Durdu Öner kürsüde yerini aldı. 
ÖĞRENCİLERE YURT MÜJDESİ 
Bakan Çavuşoğlu üniversitelerin birlikteliğini görmekten ötürü mutlu olduğunu ifade ederek "Bu birlik ve beraberliği görünce çok mutlu oldum. Açılış töreninin iki üniversitemizin birlikte organize etmiş olmaları çok önemli ve güzel. Üniversitelerimize elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi. Alanya'da gerek hastanenin, gerekse de üniversite ve öğrencilerin sorunlarını bildiklerini, çözümü noktasında gereken adımları atacaklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu "Öncelikle tıp fakültesi hastanemiz olmak üzere tüm spor tesislerinden sosyal alanlara dek fakülteleri de içerisine alacak şekilde büyüyecek ve gelişeceğiz. Hastanemizin kapasitesini güçlendireceğiz. İki üniversite el ele verdiğinde ikisi birlikte büyüyecekler. Öğrenci kardeşlerimizin yurt sorunu yaşadıklarını biliyoruz. Önümüzdeki süreçte bu sorunun çözümü için de gereken çalışmaları yapacağız" şeklinde konuştu. 
SAHADA VE MASADA GÜÇLÜ TÜRKİYE 
Bakan Çavuşoğlu'nun anlatımıyla gerçekleşen ilk dersin konusu dış politika oldu. Dünya gündemine ilişkin aktarımlarda bulunan Bakan Çavuşoğlu "Dünya değişiyor. Ülkemizin etrafında çok değişik şeyler yaşanıyor. Dünyadaki gelişmelere göre de dış politikalarımızı belirlememiz lazım. Batının öncülük ettiği tek kutuplu bir dünya vardı. Fakat bu durum bugün değişmeye başladı. Çok kutuplu bir dünya görmeye başladık. Ticaret savaşlarının tekrar alevlendiği bir dönemde yaşıyoruz. Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı bu coğrafyada yaşanıyor. Bizler bu kıtanın bir parçasıyız. Bugün ekonomik olarak batı gücünü kaybederken Asya yükseliyor. Peki bizim ne yapmamız lazım? Tüm süreci değerlendiren bir dış politika belirlemeye çalışıyoruz. Terörizm çok farklı boyutlara ulaştı. Birisi bitiyor başkası geliyor. Bundan 20 sene önce 10 milyon göçmen vardı. Bugün 70 milyona ulaşmış durumda. Ha keza çevre birinci gündem maddesi. Teknolojik değişimi takip ediyorsunuz. Artık yapay zekadan bahsediyoruz. Biz de dijital diplomasisi başlattık ki değişen dünyaya ayak uydırabilelim.
Coğrafya değişmez, tarih değişmez. Geçmişle mücadele etmek yerine hep birlikte ileriye nasıl gideceğiz buna bakmamız lazım. Ülkemiz çok farklı etnik gruptan insanın yaşadığı bir ülkedir. Önemli olan birlik ve beraberliğimizi koruyabilmektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü şiar ediniyoruz. Sahada ve masada güçlü Türkiye diyoruz. Barış Pınarı'yla önce sahada kazanımlar elde ettik. Ardından ise masada.Girişimci ve insani olmamız lazım. Sorunları çözmek için bu ikisi çok önemli. Bugün küresel sistemin yetersizliğinden şikayet etmek çözüm değildir. Sorunları çözmek için çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı.

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin 2019-2020 Eğitim ve ğretim yılı açılış programlarına katılmak üzere Alanya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ilk durağı geçen hafta dedesi Ali Tok'u kaybeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in evi oldu. Yücel ailesine taziyelerini ileten Bakan Çavuşoğlu ile Başkan Yücel bir süre sohbet etti.

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