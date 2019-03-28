Çamlıca yolu asfalta kavuştu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Mahalleler’deki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Demirtaş Vadisi’nde yer alan ve arazi bakımından bölgenin en büyük mahallesi olan Çamlıca’da ASAT, içme suyu hattı çalışmaları gerçekleştirdi. Mahallede yaşanan su sorununu ortadan kaldıracak bu çalışma nedeniyle mahalledeki evleri bir birine bağlayan ana yolda bozulmalar oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Kırsal Alan Ekipleri, yolun bozulan 16 km’lik bölümünde asfalt çalışması başlattı.

Emisyon asfalt dökülüyor

Pazartesi günü mahallede başlayan çalışmalar kapsamında önce ana yolda asfalt için hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi. Alt yapısı tamamlanan yolun 2 km’lik kısmı emisyon asfaltla kaplandı. Yolun kalan kısmımda ise asfalta hazırlık ve asfalt çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların bir hafta içinde tamamlanarak yolun vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.