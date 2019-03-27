Çamlıca suya kavuşuyor

Demirtaş Vadisi’nde bulunan Çamlıca Mahallesi’nin yetersiz kalan içme suyu sorununu ASAT Genel Müdürlüğü 2 milyon 750 bin liralık yatırımla çözdü

Çamlıca suya kavuşuyor
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Demirtaş Vadisi’nde bulunan ve bölgenin en geniş aynı zamanda en dağınık yerleşim yeri olan Çamlıca Mahallesi’nin adeta kangren haline gelen içme suyu sorununu yaptı çalışmayla ortadan kaldırıyor. 
Sondajla su bulundu
Mahallede sondaj çalışması yapan Alanya ASAT ekipleri, mahallenin tamamına yetecek düzeyde içme suyu buldu. Bulunan kaliteli suyun vatandaşlara ulaştırılması için de belirlenen program dahilinde çalışmalara başlandı. 
5,5 km hat, 2 depo yapıldı
Bulunan içme suyunun mahalleye dağıtımı için 5,5 km uzunluğunda boru hattı döşendi.  Mahalleye biri 500 metreküp diğeri 50 metreküplük iki depo ve iki terfi istasyonu yapıldı. Alanya ASAT ekipleri, ufak tefek eksikleri gidermenin yanında şu sıralar abone bağlantılarını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların da tamamlanmasıyla birlikte Nisan ayı başında yeni hattan Çamlıca’ya içme suyu verilmeye başlanacak. 
Muhtar Ünalan, “Çok mutluyuz”
Çamlıca Mahallesi Muhtarı Nezihi Ünalan mahallesinin en temel sorunlarından biri olan içme suyu sorununun çözülmesinden duyduğu mutluluğu belirterek, “ Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel mahallemize yol, asfalt, mezarlık ve sosyal hizmetlerin yanında en temel sorunumuz olan içme suyu sorununu da yaklaşık 3 milyon liralık yatırımla çözdü. Mahallemize bugüne kadar yaptığı önemli yatırımlardan ötürü kendisine teşekkür ediyorum “ dedi.

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