Çalık: Vatandaşımızın her zaman yanındayız

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Şükran Çalık ve ekibi hafta sonu merkez mahallelerde çeşitli taziye, hasta ve ev ziyaretlerinde bulundu. Sadece seçimden seçime değil her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyleyen Çalık, "Ekibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadın Kolları olarak çeşitli mahallelerde hasta ziyaret edip 'geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Bazı mahallelerde de taziyelere katılıp başsağlığı temennisinde bulunduk. AKP olarak biz vatandaşın hem iyi hem de kötü gününde yanındayız" dedi.
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