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C Plaka tahditi memnuniyetle karşılandı

Alanya’da 713 servis aracına getirilen C Plaka tahdidi, Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası tarafından memnuniyetle karşılandı

C Plaka tahditi memnuniyetle karşılandı

Alanya’da 713 servis aracına getirilen C Plaka tahdidi, Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası tarafından memnuniyetle karşılandı

27 Eylül 2017 Çarşamba 15:06
C Plaka tahditi memnuniyetle karşılandı
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Haber: Alper KUTAY

ODA Başkanı Doğan Bacak, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’i ziyaret ederek uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade etti. Bacak, “Servis hizmeti veren arkadaşlarımız C Plaka'ya tahdit getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel’e kapısında yatarak teşekkür etmeli. Çünkü şu an 10 bin liraya aldıkları plaka birkaç yıl içinde 100 bin lirayı aşacak. Diğer yandan oda, Büyükşehir ve Emniyet Müdürlüğü olarak işbirliği içinde çalışıyoruz. Kaçak çalışanlara kesinlikle izin verilmeyecek. Önümüzdeki yıl her şey tamamen yoluna girecek. Kimsenin endişesi olmasın. Diğer yandan Gazipaşa Dolmuş Durağı’na yapmayı düşündüğümüz, şoförlerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak projemiz için de Büyükşehir Belediyesi’nden destek istiyoruz" dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ise yaptığı değerlendirmede, “Alanya’nın kanayan bir yarasını daha odamızla işbirliği içinde çözdük. C Plaka'ya getirdiğimiz tahdit, servis aracı işletmecilerini koruyacak ve para kazanmalarını sağlayacak, kaçak taşımacılığı da önleyecek. Bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğiz ve denetimlerimiz devam edecek. Esnaf arkadaşlarımız rahat olsun" dedi.

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Son Güncelleme: 27.09.2017 15:59
Anahtar Kelimeler:
C Plaka
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