Büyükşehir’den Alanya otogarına bakım
Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe otogarlarının eksiklerini tamamlıyor. Alanya ve Kemer otobüs terminallerinde tadilat ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.
YAZ ayları başta olmak üzere yıl boyu yerli ve yabancı yüz binlerce kişiyi ağırlayan Alanya Otogarı’nda alt yapının eski olması nedeniyle sık sık yaşanan aydınlatma sorunu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde çözülmüştü. Alanya Otogarı’nda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, otogarın güvenliğini sağlayan MOBESE kameralarının bakımını gerçekleştirdi ve hatları yeniledi. Diğer yandan otogar içindeki refüjlerde ise park ve bahçeler ekipleri tarafından düzenleme yapıldı.
KEMER TERMİNALİÇATISI ONARILDI
Büyükşehir Belediyesi, Kemer Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde de tadilat çalışması gerçekleştirdi. Terminali çatısında oluşan kırık ve çatlaklara müdahale eden ekipler, detaylı bir çalışma yaptı. Terminal esnafı çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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