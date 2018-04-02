Büyükşehir kırsala iyi geldi

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı ekipler, Alanya kırsalındaki cami ve mezarlıklarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beldibi ve Değirmendere Mahallesi'nin camilerinde başlatılan çalışmalar tamamlandı. Beldibi Cami'nin bahçesi parke ile kaplanırken, lojmanın çatısı tamamlandı, tuvaletlere bakım yapıldı. Değirmendere Cami’nin bahçesi de iki gün süren çalışmanın ardından parke ile kaplandı. Diğer yandan Gözüküçüklü Cami’nin önüne sundurma yapıldı, mezarlık yolları parke ile kaplandı. Mahalle mezarlıklarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra mezarlıklar içindeki yürüyüş yolları belirlenerek parke ile kaplanıyor. Büyükşehir ekipleri, Orhan ve Alara Mahallesi'nin mezarlıklarındaki çalışmaları tamamladı. Her iki mahallenin mezarlık girişi ve içindeki yollar parke ile kaplandı. Bölge halkı, kendilerine hizmet getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür ettiler.