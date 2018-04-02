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Büyükşehir kırsala iyi geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, cami ve mezarlıkların eksiklerini belirlenen program dahilinde tamamlıyor

Büyükşehir kırsala iyi geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, cami ve mezarlıkların eksiklerini belirlenen program dahilinde tamamlıyor

02 Nisan 2018 Pazartesi 23:25
Büyükşehir kırsala iyi geldi
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı ekipler, Alanya kırsalındaki cami ve mezarlıklarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beldibi ve Değirmendere Mahallesi'nin camilerinde başlatılan çalışmalar tamamlandı. Beldibi Cami'nin bahçesi parke ile kaplanırken, lojmanın çatısı tamamlandı, tuvaletlere bakım yapıldı. Değirmendere Cami’nin bahçesi de iki gün süren çalışmanın ardından parke ile kaplandı. Diğer yandan Gözüküçüklü Cami’nin önüne sundurma yapıldı, mezarlık yolları parke ile kaplandı. Mahalle mezarlıklarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının  yanı sıra mezarlıklar içindeki yürüyüş yolları belirlenerek parke ile kaplanıyor. Büyükşehir ekipleri, Orhan ve Alara Mahallesi'nin mezarlıklarındaki çalışmaları tamamladı. Her iki mahallenin mezarlık girişi ve içindeki yollar parke ile kaplandı. Bölge halkı, kendilerine hizmet getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiCami
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