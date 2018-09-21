Büyükşehir'den aşure ikramı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayında geleneksel hale getirdiği aşure ikramını bugün Alanya Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirdi

Büyükşehir'den aşure ikramı
banner404
HABERİN GALERİSİ
Büyükşehir'den aşure ikramı

Büyükşehir'den aşure ikramı

CUMA Namazı sonrası gerçekleştirilen aşure ikramına Ak Parti Alanya ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir'in Alanya'daki aşure ikramına yerli vatandaşlar kadar ilçede tatilini geçiren turistler de büyük ilgi gösterdi.
 Geçen yıl Antalya merkez ve ilçelerde 50 bin kişiye aşure ikramı yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da binlerce kişiye aşure ikramı yapacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2018, 18:22
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bilal Erdoğan, milli sporlarda başarının artması...
Bilal Erdoğan, milli sporlarda başarının artması...
  1. EKONOMİ

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479