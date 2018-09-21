Büyükşehir'den aşure ikramı

CUMA Namazı sonrası gerçekleştirilen aşure ikramına Ak Parti Alanya ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir'in Alanya'daki aşure ikramına yerli vatandaşlar kadar ilçede tatilini geçiren turistler de büyük ilgi gösterdi.

Geçen yıl Antalya merkez ve ilçelerde 50 bin kişiye aşure ikramı yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da binlerce kişiye aşure ikramı yapacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2018, 18:22