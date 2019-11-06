Büyükşehir'den Alanya'da levha çalışması

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Trafik Levha ekibi, şehir genelindeki, bulvar, cadde, sokak ve okul önlerine yön ve işaret levhaları takma çalışmalarını sürdürüyor. Alanya merkezde yoğun olarak, okul önleri, önce yaya projesi kapsamında yaya, uyarı ve yön levhası çalışması yapan ekipleri, Alanya'nın doğu, batı ve kuzeyindeki mahallelerde, yön, uyarı, işaret levhası çalışmalarına ağırlık veriyor. Bir yandan bulvar, cadde ve sokaklarda eskiyen levhaların bakım ve onarımı yapılırken, diğer taraftan bazıları yenileniyor. Olmayan yerlere de yenileri takılıyor. Ekipler, 2019 yılında Alanya'nın 102 mahallesine 700 trafik levhası taktı. Bu çalışmalarla yaya ve araç trafiği daha kontrollü ve güvenli hale geldi.