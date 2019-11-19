Büyükşehir'de gündem: Alanya! Bütçe 485 milyon TL

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Alanya Belediyesi’nin Büyükşehir meclis üyelerinin de katılacağı toplantı öncesi 60 gündem maddesi belirlendi. Belirlenen gündem maddelerinde Alanya’yı ilgilendiren 3 madde bulunuyor. İlk olarak gündemin 6. maddesinde Alanya Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi ele alınacak ve bütçe oylanacak. Bilindiği gibi Alanya Belediyesi’nin 2020 bütçesi 485 milyon TL olarak geçen ay oybirliği ile kabul edilmişti. Gündemin 25. maddesinde ise Alanya Evsel Katı Atık Tarifesi belirlenecek. Gündemin 40. maddesi ise son günlerin en çok tartışılan Antalya Büyükşehir Belediyesi yol ağına dâhil edilen, kentsel yolların tamamının yeniden Alanya Belediyesi'ne iadesi hususu olacak. Bugün görüşülüp karara bağlanması beklenen devir işlemlerinden sonra Alanya’daki Atatürk ve Ahmet Tokuş Bulvarı başta olmak üzere 25 Metrelik Yol ile büyük mahallelerdeki yollar da yılbaşından itibaren Alanya Belediyesi’nin uhdesine bırakılacak.