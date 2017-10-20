Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109073
ALTIN
151.319
DOLAR
3.6638
STERLİN
4.8264
EURO
4.3276
Ay'da 50 kilometrelik mağara keşfedildi
Ay'da 50 kilometrelik mağara keşfedildi
Soğuk algınlığına karşı şifalı taşlar
Soğuk algınlığına karşı şifalı taşlar
Günde 1 saat spor ölümcül olabiliyor!
Günde 1 saat spor ölümcül...
banner468

Büyükşehir çalışmalara tam gaz devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya kırsalında başlattığı hizmet atağını batı mahallelerinde sürdürüyor

Büyükşehir çalışmalara tam gaz devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya kırsalında başlattığı hizmet atağını batı mahallelerinde sürdürüyor

20 Ekim 2017 Cuma 15:44
Büyükşehir çalışmalara tam gaz devam ediyor
banner404

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'nin yerinde hizmet anlayışıyla başlattığı çalışmalar kapsamında kırsal alanlardaki sorunları tespit ve tarama çalışmaları devam ediyor. 68 kırsal mahallenin tamamının sorunları ve talepleri için bir taraftan tespitler yapılırken, diğer taraftan da sorunların giderilmesi ve taleplerin yerine getirilmesi çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın batısındaki mahallelerde başlattığı hizmet atağı kapsamında Ekim ayının başından bu yana yaklaşık 350 dönüm mezarlık alanının temizlik, bakım, onarım ve küçük tadilatlarını yaptı. Öte yandan bozuk olan yolların bakım, onarım ve yama çalışmaları tamamlandı. Park ve Bahçeler ekipleri peyzaj, Sinekle Mücadele ekipleri de ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
'HİZMETLER HER YERE ULAŞACAK'
60 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen çalışmalara iş makineleri de katılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Alanya genelinde başlattığımız yerinde hizmet çalışması kapsamında kırsaldaki tespitlerimiz devam ediyor. Bir yandan da ekiplerimiz tespit edilen sorunları çözmek ve talepleri gerçekleştirmek için çalışıyor. Diğer yandan da mahallelerin sorunlarını yerinde tespit ve raporlama çalışmaları sürüyor. Alanya kırsalının birçok sorununu bu çalışmanın ardından kökten çözmüş olacağız. Batı mahallelerimizde başlattığımız bu hizmet çalışması önümüzdeki günlerde doğu, ve kuzeydeki mahallelerimizde de yapılacak. Kimsenin endişesi olmasın, her yere hizmetlerimizle ulaşacağız" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAntalyaHüseyin GüneyPar Ve BahçelerMezarlıkAntalya Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Adliyesi önündeki yol ölüm saçıyor!
Alanya Adliyesi önündeki yol ölüm saçıyor!
Yeni Alanya'nın 50. yıl heyecanı
Yeni Alanya'nın 50. yıl heyecanı
'Aydınlık Düşler' piknikte buluştu
'Aydınlık Düşler' piknikte buluştu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim