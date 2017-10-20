Büyükşehir çalışmalara tam gaz devam ediyor

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'nin yerinde hizmet anlayışıyla başlattığı çalışmalar kapsamında kırsal alanlardaki sorunları tespit ve tarama çalışmaları devam ediyor. 68 kırsal mahallenin tamamının sorunları ve talepleri için bir taraftan tespitler yapılırken, diğer taraftan da sorunların giderilmesi ve taleplerin yerine getirilmesi çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın batısındaki mahallelerde başlattığı hizmet atağı kapsamında Ekim ayının başından bu yana yaklaşık 350 dönüm mezarlık alanının temizlik, bakım, onarım ve küçük tadilatlarını yaptı. Öte yandan bozuk olan yolların bakım, onarım ve yama çalışmaları tamamlandı. Park ve Bahçeler ekipleri peyzaj, Sinekle Mücadele ekipleri de ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

'HİZMETLER HER YERE ULAŞACAK'

60 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen çalışmalara iş makineleri de katılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Alanya genelinde başlattığımız yerinde hizmet çalışması kapsamında kırsaldaki tespitlerimiz devam ediyor. Bir yandan da ekiplerimiz tespit edilen sorunları çözmek ve talepleri gerçekleştirmek için çalışıyor. Diğer yandan da mahallelerin sorunlarını yerinde tespit ve raporlama çalışmaları sürüyor. Alanya kırsalının birçok sorununu bu çalışmanın ardından kökten çözmüş olacağız. Batı mahallelerimizde başlattığımız bu hizmet çalışması önümüzdeki günlerde doğu, ve kuzeydeki mahallelerimizde de yapılacak. Kimsenin endişesi olmasın, her yere hizmetlerimizle ulaşacağız" dedi.