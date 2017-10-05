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Büyükşehir Alanya'da da ihtiyaç sahiplerinin yanında

 Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya’da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor

Büyükşehir Alanya'da da ihtiyaç sahiplerinin yanında

 Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya’da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor

05 Ekim 2017 Perşembe 11:08
Büyükşehir Alanya'da da ihtiyaç sahiplerinin yanında
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA merkez başta olmak üzere kırsal mahallelerde sosyal kart, hasta yatağı, ev eşyası ve aşevi hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların talepleri büyük bir titizlilikle değerlendiriliyor. Alanya’ya gelen inceleme memurları talepte bulunan vatandaşların evlerine giderek istenilen şartlara uyup uymadıklarını kontrol ediyor. İncelemelein bir rapor haline getirilerek uygun olanların taleplerinin yerine getirildiğini söyleyen Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, "Sosyal belediyeciliği icraatlarımızla gösteriyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi yatırım belediyeciliğinin yanı sıra sosyal belediyeciliğinin de gereklerini fazlasıyla yerine getiriyor. Bugüne kadar birçok ihtiyaç sahibine ev eşyası, yatalak hastası olan vatandaşlara hasta yatağı verdik. Alanya’da aşevini açarak ihtiyaç sahibi kişilere günlük sıcak yemek veriyoruz. Öte yandan sosyal kart hizmetimizde devam ediyor. Şu ana kadar 850 kişiye bu kartı verdik. Yeni talepleri de belediyemiz değerlendiriyor. Şartları uyan ailelere sosyal kart vermeye devam edeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin GüneyAntalya Büyükşehir BelediyesiSOSYAL Hizmetler Dairesi BaşkanlığıAlanya’
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