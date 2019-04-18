Büyükpınar'da 'imam-muhtar' krizi! 'O mührü cebine sok!'

ALPER KUTAY

ALANYA kırsalındaki Büyükpınar Mahallesi’nde seçimler bitti ancak gerilim henüz bitmedi. Seçimlerde rakibine 26 oy fark atarak göreve yeni gelen Muhtar Mehmet Arıkan’ın yıldızı 11 yıllık imam İsa Doğan ile bir türlü barışmadı. Muhtar Mehmet Arıkan seçimlerde İmam İsa Doğan’ın rakibine çalıştığını iddia ederken, İmam İsa Doğan’ın ise yakınlarına iddiaların asılsız olduğunu söylediği öğrenildi. Muhtar Mehmet Arıkan’ın, İmam İsa Doğan ile görüşerek başka bir yere tayin olmasını istediği, İmam Doğan’ın ise “Bu işler aceleye gelmez, tayin süreci en az 6 ayı bulur” dediği iddia ediliyor. Tayinle ilgili araştırma yaptığı belirtilen Muhtar Mehmet Arıkan’ın bu isteğini bir kez daha İmam İsa Doğan’a iletince iplerin iyice gerildiği de edinilen bilgiler arasında. Türk Diyanet Vakıf-Sen Alanya Başkanı Fahri Özdemir, “Din görevlisi meslektaşlarımız ve üyelerimiz kırmızı çizgimizdir” deyip Büyükpınar Merkez Mahalle Camii İmamı İsa Doğan’a sahip çıktı.

‘ADAM GİBİ SON KEZ UYARIYORUM’

Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Medenice buradan adam gibi edepli bir şekilde son kez uyarıyorum. Alanya, Gazipaşa karayolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 150 seçmeni bulunan bir mahallenin muhtarı, edepsizlik yapmaya, din görevlisini tehdide devam edersen Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak yasal haklarımızı kullanarak hem tehdit, hem de görevi kötüye kullanmaktan dolayı suç duyurusunda bulunacağız, ayrıca konuyla ilgili detaylı basın açıklaması yapacağız. Lütfen sabrımızı taşırma, o mührünü cebine sok muhtar efendi. Bizde sana yem edecek meslektaşımız yok. Haberin ola” dedi. Muhtar ile imamı karşı karşıya getiren krize Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ile Alanya Müftüsü İhsan İlhan’ın el atması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 17:14