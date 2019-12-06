Büyükelçi tanıtım için Alanya'da
Letonya'nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Elferts, Alanya Noel Pazarı'na katılmak üzere Alanya'ya geldi
Alanya 06.12.2019, 12:21
BÜYÜKELÇİ Elferts, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in davetine icabetle Alanya Noel Pazarı'na katılmak için Alanya'ya geldi. Büyükelçi, Alanya'da Letonyalı bir girişimcinin hizmete açtığı ağaç ürünleri firmasını ziyaret ettikten sonra Alanya Noel Pazarı'nda Leton vatandaşların açtığı standı ziyaret edip, Leton kültürü tanıtım faaliyetlere katılacak. Büyükelçi Elferts'e Alanya ziyareti boyunca Fahri Konsolos Nurkan Şaşmaz refakat edecek.
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