Büyükelçi Bruzga'dan Mehmet Şahin'e ziyaret

PASKALYA Bayramı kutlamaları için Alanya’ya gelen Litvanya’nın Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga, Litvanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin’i, konsolosluk ofisinde ziyaret etti. Şahin, başta Alanyalı iş adamlarına vize kolaylığı başta olmak üzere ekonomik işbirliği konularında Büyükelçi Bruzga’dan önemli taleplerde bulundu. Litvanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin’le her zaman iletişim halinde olduklarını belirten Büyükelçi Bruzga, “Alanya çok güzel, doğal ve tarihi güzellikleriyle huzur veren bir şehir. Fırsat buldukça Alanya’ya gelmeye çalışıyorum. Fahri konsolosumuz Mehmet beyle de onun Ankara ziyaretlerinde, benim Alanya ziyaretlerinde mutlaka bir araya geliyoruz. Normal zamanlarda sürekli iletişim halindeyiz. Kendisi, Alanya’da yaşayan Litvan vatandaşlarımızla yakından ilgileniyor. Kaynaşma pikniği düzenledi, Litvan ailelerle sık sık bir araya geldi. Kendisini bu çalışmalarından dolayı tebrik eder, ayrıyeten de çok teşekkür ederim” diye konuştu.

ŞAHİN’DEN BRUZGA’YA ALANYA ŞALVARI

Nazik ziyaretinden dolayı Büyükelçi Bruzga’ya teşekkür eden Başkan Şahin ise, Alanya’nın güvenli ve huzurlu bir şehir olduğuna dikkat çekti. Yerleşik yabancıların Alanya’da huzurlu bir yaşam sürdüğüne değinen Başkan Şahin, “Büyükelçi Bruzga’nın da bahsettiği gibi Litvanya Fahri Konsolosu olmam sebebiyle sürekli fikir alışverişinde bulunup, bir araya geliyoruz. Kendisiyle her zaman iyi diyaloglar içerisindeyiz. Sayın Bruzga, odamızdan Litvanya’ya gerçekleştirdiğimiz KOSGEB destekli iş gezilerimizde de gerekli kolaylığı sağlıyor ” dedi. Ziyaretin sonunda Şahin, Bruzga’ya, Alanya şalvarı, kasket gibi Alanya’ya özgü ürünler hediye ederken, Bruzga’da Şahin’e Litvanya’yı tanıtıcı ürünler hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2019, 14:25