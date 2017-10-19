Büyük bilgin Ortaylı bugün Dim TV'de!

Dim TV'yi; Play Store ve App Store'dan "Dim Web TV" uygulamasını indirerek, " dimtv.tv " adresinden, Facebook ve Youtube hesaplarından izleyebilirsiniz.

Büyük ilgi toplayan bu konferansın tamamı, bugün (20 Ekim 2017), saat 19.00'da Dim TV 'de!

GALATASARAY Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı , 18 Ekim'de, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) Kerkük üzerine konuşmuştu. İzdiham yaratan bu etkinliği, bizzat AKM'ye gelenler dahil pek çok kişi izleyememişti.

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