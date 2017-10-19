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Büyük bilgin Ortaylı bugün Dim TV'de!

Kerkük konulu konferansıyla Alanya Kültür Merkezi'nin binlerce kişiyle dolmasını sağlayan İlber Ortaylı'nın konuşmasının tamamı bugün Dim TV'de yayınlacak

Büyük bilgin Ortaylı bugün Dim TV'de!

Kerkük konulu konferansıyla Alanya Kültür Merkezi'nin binlerce kişiyle dolmasını sağlayan İlber Ortaylı'nın konuşmasının tamamı bugün Dim TV'de yayınlacak

19 Ekim 2017 Perşembe 16:56
Büyük bilgin Ortaylı bugün Dim TV'de!
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GALATASARAY Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 18 Ekim'de, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) Kerkük üzerine konuşmuştu. İzdiham yaratan bu etkinliği, bizzat AKM'ye gelenler dahil pek çok kişi izleyememişti. 

Büyük ilgi toplayan bu konferansın tamamı, bugün (20 Ekim 2017), saat 19.00'da Dim TV'de!

Dim TV'yi; Play Store ve App Store'dan "Dim Web TV" uygulamasını indirerek, "dimtv.tv" adresinden, Facebook ve Youtube hesaplarından izleyebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 20.10.2017 10:56
Anahtar Kelimeler:
Dimtv.tvGalatasaray ÜniversitesiCanlı YayınDim Tvİlber Ortaylı
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