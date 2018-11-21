Büyük balığın peşindeler

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği’ni (ASOBDER) ziyaret ederek 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde Alanya’da yapılacak olan olta balıkçılığı turnuvası “Alanya Jigging Tournament 2018” hakkında bilgi aldı. Sürdürülebilir turizm ve Alanya’da yapılabilecek aktivitelerin çeşitlenmesi konularına her zaman destek verdiklerini söyleyen Başkan Yücel, “Olta balıkçılığı turnuvalarına dünyanın her köşesinde büyük ilgi var. Bu gruplar dünya genelinde yapılan turnuvaları takip ederek kitleler halinde katılım gösteriyorlar. Dernek çalışmaları oldukça başarılı. İlerleyen yıllarda turnuvanın çok daha geniş kitlelere hitap edeceğine inanıyorum” dedi.

‘BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN’

“Alanya Jigging Tournament 2018” hakkında bilgi veren ASOBDER Başkanı Hakan Kalaycı ise “8-9 Aralık cumartesi-pazar günleri, hava şartlarının elverişsiz olması durumunda ise 15-16 Aralık’da yapılacak olan olta balıkçılığı turnuvamız Alanya Marina’da düzenlenecek. Ön kayıtların www.asobder.com web sayfasından yapıldığı turnuvanın resmi kayıtları yarışmanın ilk günü sabah 08.00’dan itibaren alınacak ve 13.30’da Marina’dan start verilecek. İlk günkü yarışma 18.30’da son bulacak. İkinci ve son gün ise 07.00’da başlayacak olan yarışma 12.30’da sona erecek ve 14.30’da ödül törenine geçilecek” dedi. Alanya’da ilk kez düzenlenecek olan yarışmayı 50 tekne ile sınırladıklarını dile getiren Kalaycı, “En Büyük Balık”, “Yakala Bırak” ve “Jüri Özel” ödülleriyle toplamda 20 bin TL’lik para ödülü dağıtacaklarını dile getirdi. Etkinliğe ana sponsor Daiwa, Alanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Egetech ve Alanya Marina destek veriyor.