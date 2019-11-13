Bütün veliler dikkat!

2019-2020 eğitim öğretim yılı eylül ayı itibariyle başladı. Öğrencilerin okula alışma süreci tamamlanırken bu kez de öğrenci ve velilerde 'Başarılı mıyım?', ' Acaba çocuğun başarısız mı?' kaygıları başladı. Dim TV (dimtv.tv) konuyu gündemine aldı ve uzman görüşüne başvurdu. Haberin ayrıntıları saat 18:00 itibariyle başlayan Ana Haber Bülteni'nde kaçırmayın!