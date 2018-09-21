'Bugün unutulanları hatırlama günü'

21 EYLÜL Dünya Alzheimer Günü nedeniyle ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi; hastaları bilgilendirmek, alzheimer hastalığına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile hastanede bir stant kurdu. Stantta vatandaşlara; Alzheimer’dan korunma yöntemleri, hastalığın evreleri, risk faktörleri ve tedavi süreci anlatıldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, “Alzheimer hastalığını geri döndürmek mümkün değil ancak yavaşlatmak elimizde” dedi. Prof. Dr. Taşbaş, "Alzheimer, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan, başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Alzheimer hastalığını tamamen engelleyemeyiz fakat yavaşlatmak elimizdedir. Ülkemizin nüfusunun yaşlanma hızı dikkate alındığında ileride en önemli sağlık sorunları arasında Alzheimer hastalığı gösterilmektedir. Biz de bugün bu duruma dikkati çekmek, unutulanları hatırlamak, farkındalık oluşturmak adına hastane yönetimi olarak bir araya geldik" dedi.