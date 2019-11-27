Bu program kaçmaz! 

ALANYA'NIN sesi Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında izleyicisiyle buluşan gazeteci Ceren Şahin'in hazırlayıp sunduğu Kent Gündemi'nin canlı yayın konukları CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ve CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Müge Gezginci olacak. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü sonrası kadın mücadelesi masaya yatırılacak. Yanı sıra kadının sosyal ve siyaset sahnesindeki yeri irdenelenecek. Başkan Kumbul Antalya'dan bakan bir gözle Alanya'yı değerlendirecek ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Alanya'ya yapacağı yatırımlar konuşulacak. Merak edilen Alanyaspor Tesisleri, hal projesi gibi pek çok yatırıma dair soru işaretleri Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında cevaplarını bulacak. Ülke gündemi ve siyasi sürecin de mercek altına alınacağı Kent Gündemi'ni kaçırmayın!a