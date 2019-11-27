Bu program kaçmaz!
Alanyaspor Tesisleri ne zaman bitecek? Hal projesinin akıbeti ne olacak? CHP'de neler oluyor? Kent Gündemi yine dolu dolu bir bölümle bu akşam ekranlarda izleyicisiyle buluşacak
ALANYA'NIN sesi Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında izleyicisiyle buluşan gazeteci Ceren Şahin'in hazırlayıp sunduğu Kent Gündemi'nin canlı yayın konukları CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ve CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Müge Gezginci olacak. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü sonrası kadın mücadelesi masaya yatırılacak. Yanı sıra kadının sosyal ve siyaset sahnesindeki yeri irdenelenecek. Başkan Kumbul Antalya'dan bakan bir gözle Alanya'yı değerlendirecek ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Alanya'ya yapacağı yatırımlar konuşulacak. Merak edilen Alanyaspor Tesisleri, hal projesi gibi pek çok yatırıma dair soru işaretleri Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında cevaplarını bulacak. Ülke gündemi ve siyasi sürecin de mercek altına alınacağı Kent Gündemi'ni kaçırmayın!a
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:17
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:50
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:08
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|12
|24
|2. Trabzonspor
|12
|22
|3. Başakşehir
|12
|22
|4. Fenerbahçe
|12
|21
|5. Beşiktaş
|12
|21
|6. Malatyaspor
|12
|19
|7. Alanyaspor
|12
|19
|8. Galatasaray
|12
|19
|9. Göztepe
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|12
|16
|11. Denizlispor
|12
|14
|12. Çaykur Rizespor
|12
|14
|13. Gençlerbirliği
|12
|13
|14. Konyaspor
|12
|13
|15. Kasımpaşa
|12
|12
|16. Antalyaspor
|12
|12
|17. Ankaragücü
|12
|9
|18. Kayserispor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|12
|24
|2. Ümraniye
|12
|21
|3. Akhisar Bld.Spor
|12
|21
|4. Erzurum BB
|12
|21
|5. Bursaspor
|12
|20
|6. Menemen Belediyespor
|12
|20
|7. Fatih Karagümrük
|12
|19
|8. Balıkesirspor
|12
|18
|9. Keçiörengücü
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|15
|11. Altay
|12
|15
|12. Giresunspor
|12
|13
|13. İstanbulspor
|12
|12
|14. Boluspor
|12
|10
|15. Osmanlıspor
|12
|10
|16. Altınordu
|12
|10
|17. Adanaspor
|12
|9
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|37
|2. Leicester City
|13
|29
|3. Man City
|13
|28
|4. Chelsea
|13
|26
|5. Wolverhampton
|13
|19
|6. Sheffield United
|13
|18
|7. Burnley
|13
|18
|8. Arsenal
|13
|18
|9. M. United
|13
|17
|10. Tottenham
|13
|17
|11. Bournemouth
|13
|16
|12. Brighton
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Newcastle
|13
|15
|15. Aston Villa
|13
|14
|16. Everton
|13
|14
|17. West Ham
|13
|13
|18. Norwich City
|13
|10
|19. Southampton
|13
|9
|20. Watford
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|28
|2. Real Madrid
|13
|28
|3. Sevilla
|14
|27
|4. Atletico Madrid
|14
|25
|5. Athletic Bilbao
|14
|23
|6. Real Sociedad
|14
|23
|7. Getafe
|14
|21
|8. Granada
|14
|21
|9. Levante
|14
|20
|10. Valencia
|14
|20
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|18
|13. Deportivo Alaves
|14
|18
|14. Real Valladolid
|14
|17
|15. Real Betis
|14
|16
|16. Eibar
|14
|15
|17. Mallorca
|14
|14
|18. Celta de Vigo
|14
|12
|19. Espanyol
|14
|9
|20. Leganés
|14
|6