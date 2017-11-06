Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
114166
ALTIN
157.647
DOLAR
3.8281
STERLİN
5.0351
EURO
4.4405
7 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
7 Kasım 2017 Antalya -...
Şınav ve mekik yaşam süresini uzatabilir!
Şınav ve mekik yaşam süresini...
Grip, anne karnındaki bebeği de etkiliyor!
Grip, anne karnındaki bebeği de...
banner468

Bu kütüphane herkese açık

Alanya'da bulunan Özel Klassika-M Uluslararası Rus Okulu, içerisinde çok sayıda Türkçe ve Rusça eserin bulunduğu okul kütüphanesini hizmete açtı

Bu kütüphane herkese açık

Alanya'da bulunan Özel Klassika-M Uluslararası Rus Okulu, içerisinde çok sayıda Türkçe ve Rusça eserin bulunduğu okul kütüphanesini hizmete açtı

06 Kasım 2017 Pazartesi 21:40
Bu kütüphane herkese açık
banner404

OKUYAN, öğrenen, düşünen ve üreten bir neslin cumhuriyetin kazanımlarının temel dayanağını oluşturduğunu belirten Özel Klassika-M Uluslararası Rus Okulu Müdürü Mehmet Sinan Kılavuz, “Toplumsal hayatımızı temellendirecek ana öğenin bilgi oluşu, genç cumhuriyetimizin, Türkiye’mizin, Atatürk’le özdeşleşen geleceğini yansıtıyor. Geleceğimizin bilgi dışında değerlerde aranması ya da bu anlama gelebilecek arayışların yaygınlaşması, üzerinde düşünülmesi gereken sorunlarımızın en başında geleni olmalıdır. Bu sebeple okul kütüphanemizi açmış bulunmaktayız. Okulumuz öğrencileri, öğretmenlerimiz ve bütün çalışanlarımız kütüphanemizden faydalanmaktadırlar. Rusça, Türkçe birçok kitap çeşidimiz bulunmaktadır. Bunun dışında isteyen herkes okul kütüphanemizden faydalanabilir” dedi.
‘KÜTÜPHANEMİZDE 1586 KİTAP MEVCUT’
Okul Başöğretmeni Victoria Ryumina ise “Rusya’daki birçok okul ve üniversiteden hediye edilen kitaplar elimize ulaşıp, kütüphanemizdeki raflarda yerlerini aldı. Okul kütüphanemize katkıda bulunan bütün okul ve üniversitelere teşekkür ederiz. Kütüphanemizde çeşitli dallarda 1586 kitap mevcuttur. Alanya’da yerleşik yaşayan bütün Rus vatandaşları, istedikleri zaman gelip okul kütüphanemizden faydalanabilirler” şeklinde konuştu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Özel Klassika-M Uluslararası Rus OkuluKütüphane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Rus medyası yakından takip etti'
'Rus medyası yakından takip etti'
‘Alanya sanayisi miadını doldurmuştur!’
‘Alanya sanayisi miadını doldurmuştur!’
6 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
6 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim