Bu kütüphane herkese açık

OKUYAN, öğrenen, düşünen ve üreten bir neslin cumhuriyetin kazanımlarının temel dayanağını oluşturduğunu belirten Özel Klassika-M Uluslararası Rus Okulu Müdürü Mehmet Sinan Kılavuz, “Toplumsal hayatımızı temellendirecek ana öğenin bilgi oluşu, genç cumhuriyetimizin, Türkiye’mizin, Atatürk’le özdeşleşen geleceğini yansıtıyor. Geleceğimizin bilgi dışında değerlerde aranması ya da bu anlama gelebilecek arayışların yaygınlaşması, üzerinde düşünülmesi gereken sorunlarımızın en başında geleni olmalıdır. Bu sebeple okul kütüphanemizi açmış bulunmaktayız. Okulumuz öğrencileri, öğretmenlerimiz ve bütün çalışanlarımız kütüphanemizden faydalanmaktadırlar. Rusça, Türkçe birçok kitap çeşidimiz bulunmaktadır. Bunun dışında isteyen herkes okul kütüphanemizden faydalanabilir” dedi.

‘KÜTÜPHANEMİZDE 1586 KİTAP MEVCUT’

Okul Başöğretmeni Victoria Ryumina ise “Rusya’daki birçok okul ve üniversiteden hediye edilen kitaplar elimize ulaşıp, kütüphanemizdeki raflarda yerlerini aldı. Okul kütüphanemize katkıda bulunan bütün okul ve üniversitelere teşekkür ederiz. Kütüphanemizde çeşitli dallarda 1586 kitap mevcuttur. Alanya’da yerleşik yaşayan bütün Rus vatandaşları, istedikleri zaman gelip okul kütüphanemizden faydalanabilirler” şeklinde konuştu.