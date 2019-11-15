Bu kez Alanyalı veliler ödev yapacak

2019-2020 EĞİTİM Öğretim Yılı’nda ilk kez uygulanacak ara tatil 18 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 25 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Alanya’da 59 bin 862 öğrenci, haftasonları dahil 9 gün tatil yapacak. Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü, ara tatilde farkındalık oluşturabilmek ve öğrencilerin aileleriyle zaman geçirebilmelerini sağlamak için ‘Anne-baba ödevi’ projesi başlattı. Proje haklında bilgi veren ve velilere seslenen Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, “15 Kasım 2019 Cuma günü itibariyle ilk ara tatile girmiş bulunmaktayız. Eğitim öğretim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından öğrencilerimize verilen tatiller onların dinlemeleri, yoğun tempoları içinde sizlerle kaliteli vakit geçirmeleri ve motivasyonlarını güçlendirmeleri açısından çok verimli olacaktır. Bizler de bu anlamda Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehber öğretmenleri tarafından hazırlanan ‘Anne-baba ödevi’ çalışmalarını çok beğendik. Okullarımız ve Alanya Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğiyle tatilde sizlere ilettiğimiz plandaki çalışmaları çocuklarınızla birlikte yapmanızı rica ediyoruz. Yaptığınız bu etkinlikleri ise fotoğraflayarak #ödevimiyaptım etiketiyle instagramda paylaşmanızı rica ediyoruz. Değerli velilerimiz, unutmayınız ki her tatil çocuklarınız ile vakit geçirmeniz ve paylaşımlarınızı güçlendirmeniz için büyük bir fırsattır. Sloganımız ‘Bu tatilde ödev yapma sırası sizde? Ödevler okula döndüğümüzde öğrencilerimiz tarafından kontrol edilecektir?’ Fotoğraflarımızı paylaşmayı unutmayalım, bu güzel çalışmaya hep birlikte örnek aileler olarak destek verelim. Keyifli tatiller diliyoruz” dedi.