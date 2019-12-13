Bu iddia çok konuşulur! Alanya’daki dev zincir mağazada milyonluk vurgun
Alanya’da bulunan bir zincir mağazanın üst düzey yöneticisinin zimmetine 2 milyon TL geçirerek kayıplara karıştığı iddia ediliyor
Alanya 13.12.2019, 12:03
DEV zincir marketin Alanya mağazasında yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. Uzun yıllardır Alanya’da faaliyet gösteren mağazasının üst düzey yöneticisi iddiaya göre zimmetine 2 milyon TL geçirerek kayıplara karıştı. Adı geçen yöneticinin ayrıca çalışanlara kredi çektirdiği, bu kredileri de alarak kayıplara karıştığı edinilen bilgiler arasında. Firma tarafından sözleşmesi fesih edilen yönetici için kredi çeken çalışanların durumu ailelerine yansıtamadıkları için polise başvuramadıkları, ayrıca olayın kamuoyuna yansımaması için çalışanlara mağaza yönetimi tarafından ‘Susun’ talimatı verildiği de iddialar arasında.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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