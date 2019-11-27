Bu fotoğraf Alanya’da çekildi, okuldan velilerinin sırtında çıkabildiler

ALANYA Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre dün kentte metrekareye 42,2 kilogram yağış düştü. Öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağış nedeniyle kentin bazı bölgelerinde su baskınları meydana geldi. Aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış sonucu Cikcilli Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi önü adeta gölete döndü. Araçlar su içerisinde seyir etmekte zorlanırken kimi veliler ise çocuklarını sırtında taşıyarak okul binasının dışına çıkardı. Bölgede her yağmurdan sonra aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten veliler, yetkililerden acil olarak çözüm beklediklerini ifade ettiler. Öte yandan meteoroloji yetkileri bir gün süre ile yağışlı hava dalgasının etkisini yitireceği Alanya’da yarından itibaren haftasonuna kadar yer yer şiddetli sağanak yağış beklediklerini ifade etti.

